موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا في كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021 بدولة البرازيل، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يواجه منتخب الأرجنتين نظيره كولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2021، على ملعب ماني جارينشا بالبرازيل.

فاز المنتخب الأرجنتيني على الإكوادور في ربع النهائي بثلاثة أهدافٍ دون رد، وذلك بعد أن تأهل من المجموعة الأولى كمتصدر برصيد 10 نقاط.

حصل المنتخب الكولومبي على المركز الثالث في المجموعة الثانية، وواجه أوروجواي في ربع النهائي وفاز بركلات الترجيح 4-2.

جدول مباريات كوبا أمريكا 2021، المجموعات وربع النهائي والمربع الذهبي

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا؟

موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور هو الأربعاء 7 يوليو 2021، على ملعب ماني جارينشا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة صباحًا بتوقيت مصر، الرابعة صباحًا بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكولومبيا؟

تنقل فعاليات بطولة كوبا أمريكا 2021 فقط وحصريًا على شبكة قنوات بي إن سبورتس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبر القناة القطرية، فيمكنك متابعة البث المباشر الكتابي من موقع جول والذي ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأرجنتين - كولومبيا الأربعاء 7 يوليو 2021،

03:00 مصر، 04:00 السعودية 6,beIN Sports HD Max 5 ماني جارينشا

التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين

من المتوقع أن يبدأ المدرب سكالوني بالتشكيل الآتي..

🏆 #CopaAmérica



🗣 Un último grito antes de dormir. ¡Estamos en semifinales! 🇦🇷 pic.twitter.com/r331lVPLkj — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) July 4, 2021

التشكيل| 4-3-3

إيميليانو مارتينيز

نيكولاس تاجليافيكو – كريستيان روميرو – نيكولاس أوتامندي – خوان فويث

رودريجو دي بول – لياندرو باريديس – رودريجو دي بول

نيكولاس جونزاليس – لاوتارو مارتينيز – ليونيل ميسي

التشكيل المتوقع لمنتخب كولومبيا

من المتوقع أن يعتمد المدرب رينالدو رويدا على التشكيل الآتي..

📸 ¡A SEMIS!



Imágenes del triunfo por penales de nuestra Selección Colombia 🆚 🇺🇾 por los Cuartos de Final de la CONMEBOL @CopaAmerica #VamosColombia 🇨🇴 #VibraElContinente pic.twitter.com/nLELLvgsdd — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) July 4, 2021

التشكيل | 4-4-2

دافيد أوسبينا

ويليام تيسيو - دافينسون سانشيز - ييري مينا - دانييل مونيوز

لويس دياز - جوستافو كويار - ويلمار باريوس - رافائيل بوري

دوفان زاباتا - لويس مورييل