موعد مباراة الأرجنتين وباراجواي في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأرجنتين ضد باراجواي في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 بقطر عن قارة أمريكا اللاتينية، وما هي القنوات الناقلة؟

يلتقي منتخبي الأرجنتين وباراجواي في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 الذي من المقرر أن يقام بقطر، وسيتأهل من مجموعة أمريكا اللاتينية أول خمسة فرق في المجموعة،

ويحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط متعادلاً مع البرازيل أول المجموعة ومتأخر عنها فقط بفارق الأهداف،

بعد أن خاض مباراتين في البطولة استطاع الفوز على الإكوادور بنتيجة 1-0، ثم الفوز على بوليفيا بهدفين مقابل هدف.

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أما باراجواي يحتل المركز الرابع في المجموعة برصيد أربع نفاط، بعد أن تعادل إيجابياً مع بيرو بهدفين لكل فريق، وفاز على فنزويلا بهدف مقابل لاشئ.

في هذا التقرير من جول سنتعرف سويًا على موعد مباراة الأرجنتين وباراجواي وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة الأرجنتين وباراجواي؟

يستضيف الأرجنتين منتخب باراجواي على ملعب لا بومبونيرا يوم الجمعة 13 نوفمبر 2020 ميلادياً، الموافق 27 ربيع الأول 1442 هجرياً، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثانية صباحاُ بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وباراجواي؟

تنقل فعاليات تصفيات كأس العالم عن قارة أمريكا اللاتينية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس بصورة حصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر الكتابي الذي يقدمه موقع جول لمباراة الأرجنتين وباراجواي والذي ينطلق قبلها بنصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الأرجنتين - باراجواي لا بونبونيرا الجمعة 13 نوفمبر 2020،

27 ربيع الأول 1442،

2:00 مصر، 3:00 السعودية beIN Sports HD 1

ما هو التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين؟

يتوقع أن يعتمد سكالوني على تشكيلته المعتادة، في حراسة المرمى فرانكو أرماني، في خط الدفاع نيكولاس تاجليافيكو، نيكولاس أوتامندي، مارتينيز كوارتا، جوانزالو مونتييل، وفي خط الوسط رودريجو دي باول، لينادرو باريديس، أسيكييل بالاسيوس، وفي خط الهجوم لوكاس أوكامبوس، ليونيل ميسي، ولاوتارو.

التشكيل | 4-3-3

فرانكو أرماني

نيكولاس تاجليافيكو - نيكولاس أوتامندي - لوكاس مارتينيز كوارتا - جوانزالو مونتييل

رودريجو دي باول -لينادرو باريديس- إسيكييل بالاسيوس

لوكاس أوكامبوس - ليونيل ميسي - لاوتارو مارتينيز

ما هو التشكيل المتوقع لمنتخب الباراجواي؟

يتوقع أن يلعب منتخب الباراجواي بالتشكيل الأتي أمام الأرجنتين في حراسة المرمى أنتوني سيلفا، في خط الدفاع بلاس ريفيروس، جونيور ألونسو، جوستافو جوميز، ألبيرتو جيمينيز، في خط الوسط ماتياس فيلاسنتي، أندريس كوباس، جاستون جيمينيز، في خط الهجوم ميجيل ألميرون، داريو ليزكانو، وأنخيل روميرو