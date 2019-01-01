موعد مباراة الأرجنتين ضد تشيلي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأرجنتين القادمة ضد تشيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كوبا أمريكا 2019، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يستضيف استاد أرينا كورينثيانز مباراة تجمع بين منتخب الأرجنتنين ونظيره التشيلي، وذلك في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا 2019، وستقام المباراة يوم السبت القادم 6 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 3 ذو القعدة 1440 هجرياً.

ودع منتخب راقصي التانجو بطولة كوبا أمريكا من نصف النهائي بخسارة أمام المنتخب البرازيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم يوم الأربعاء على ملعب مينيراو، أما عن مشوار الفريق في البطولة بداية من دور المجموعات، فاستطاع زملاء ليونيل ميسي حصد أربع نقاط من هزيمة أمام المنتخب الكولومبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام باراجواي بهدف لمثله، وفوز على حساب منتخب العنابي في الجولة الأخيرة بهدفين دون رد.

نافس منتخب تشيلي في المجموعة الثالثة رفقة ثلاث منتخبات من أصحاب الأداء الرائع وهم، أوروجواي، اليابان، الإكوادور، واستطاع الفريق أن يتأهل كثاني مجموعة، بعد أن حصد ست نقاط جمعهم من خلال الفوز على الساموراي والإكوادور، وخسارة أمام منتخب أوروجواي، ثم قابل منتخب كولومبيا في ربع النهائي وحقق الفوز بركلات الترجيح بنتيجة (4-5)، وفي نصف النهائي إصطدم بمنتخب بيرو لكن تلقى خسارة كبيرة بثلاثية نظيفة.

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موعد مباراة الأرجنتين ضد تشيلي والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الأرجنتين - تشيلي استاد أرينا كورينثيانز السبت 6 يوليو 2019 ميلادياً،

3 ذو القعدة 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS Max HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع للأرجنتين

المركز قائمة منتخب الأرجنتين حراسة المرمى فرانكو أرماني، أجوستين مارتشيسين، إستيبان أندرادا. الدفاع نيكولاس أوتامندي، راميرو فونيس موري، ماركوس أكونيا، نيكولاس تاجليافيكو، جيرمان بيسيلا، رينزو سارافيا، ميلتون كاسكو، خوان فويث. الوسط أنخيل دي ماريا، روبيرتو بيريرا، جيوفاني لو تشيلسو، لياندرو باريديس، رودريجو دي بول، إيكسيكيل بالاسيوس، جويدو رودريجيز. الهجوم ليونيل ميسي، سيرجيو أجويرو، باولو ديبالا، لاوتارو مارتينيز، ماتياس سواريز.

لن يفتقد منتخب الأرجنتين أي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف في مباراة تشيلي، وستكون جميع أسلحة سكالوني جاهزة فى هذه المواجهة.

#SelecciónMayor Sergio Agüero🎙️: "No tenemos nada que reprocharnos, hicimos todo lo que debíamos hacer, pero nos vamos con la tristeza de la derrota". — Selección 🇦🇷 (@Argentina) ٣ يوليو ٢٠١٩

#SelecciónMayor



¡Seguimos trabajando con el mismo compromiso!



Nada nos va a detener 🤜🤛#VamosArgentina 🇦🇷 pic.twitter.com/HXWJYKq7DN — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) ١٧ يونيو ٢٠١٩

سيدفع المدرب الوطني بنفس الأسماء الأساسية التي يعتمد عليها في مبارياته مع المنتخب، ففي خط الدفاع سيتواجد نيكولاس أوتامندي بجانب جيرمان بيزيلا، أما في الهجوم فسيعتمد على الثنائي سيرجيو أجويرو ليونيل ميسي.

التشكيل | 4-4-2

فرانكو أرماني

نيكولاس تاجليافيكو - نيكولاس أوتامندي - جيرمان بيزيلا - خوان فويث

ماركوس أكونيا - لياندرو باريديس - جويدو رودريجيز - رودريجو دي باول

سيرجيو أجويرو- ليونيل ميسي

الغيابات والتشكيل المتوقع لتشيلي

المركز قائمة منتخب تشيلي حراسة المرمى جابرييل أرياس، برايان كورتيس، يركو أورا الدفاع أوسكار أوبازو، إيجور ليخنوفسكي، ماوريسيو إيسلا، باولو دياز، جييرومو ماريبان، جيان بيسيجور، جاري ميديل، جونسالو خارا الوسط أرتورو فيدال، نيكولاس كاستييو، دييجو فالديس، إدواردو فارجاس، إيريك بولجار، إستيبان بافيز، بيدرو بابلو هيرنانديز، خوسيه بيدرو فوينزاليدا، تشارليس أرانجويز الهجوم أليكسيس سانشيز، جونيور فيرنانديس، أنجيلو ساجال

لا يوجد غيابات في صفوف المنتخب التشيلي في المباراة القوية أمام المنتخب الأرجنتيني بسبب الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع أسلحة رينالدو رويدا جاهزة لتحقيق الانتصار امام راقصي التانجو.

🔙 Un día como hoy hace 4 años #LaRoja entraba en la historia

🏆 Por primera vez se coronaba campeón de la #CopaAmerica con aquella inolvidable final ante Argentina en el Nacional y el penal decisivo de Alexis



👏 ¿Cuál es tu principal recuerdo de esa jornada?#VamosChile pic.twitter.com/WScbunPesH — Selección Chilena (@LaRoja) ٤ يوليو ٢٠١٩

سيدخل المدرب الأرجنتيني بنفس العناصر الأساسية التي يعتمد عليها منذ انطلاق البطولة، ففي خط الدفاع سيدخل كارلوس زامبرانو بجانب لويس أبرام، أما في الأمام فسيتواجد المهاجم باولو جيريرو

التشكيل | 4-2-3-1