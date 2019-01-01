موعد مباراة الأرجنتين القادمة ضد كولومبيا في كوبا أمريكا 2019

تعرف على موعد مباراة الأرجنتين القادمة ضد كولومبيا في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكوبا أمريكا 2019

محمد مصطفي

يستضيف استاد أرينا فونتي نوفا أبوابه لاستضافة مباراة قويةً بين منتخب الأرجنتين ونظيره منتخب كولومبيا، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكوبا أمريكا 2019، وستقام المباراة يوم الأحد القادم 16 يونيو 2019 ميلادياً، الموافق 13 شوال 1440 هجرياً.

لعب منتخب التانجو مباراة ودية أخيرة أمام منتخب نيكاراجوا، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بخماسية مقابل هدف، وكان قد خاض الآلبيثيليستي مبارتين بعد كأس العالم الأخيرة، أمام فنزويلا، وانتهت بفوز المنتخب الفنزويلي بنتيجة(1-3)، ثم التقوا في المباراة الثانية مع المغرب، وانتهت المباراة لصالحهم بهدف دون رد، وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكوبا أمريكا والتي ستقام في الأراضية البرازيلية بعد أيام.

على الجانب الآخر فمنتخب كولومبيا والذي قدم أداءاً رائعاً بالمونديال الماضي حيث استطاع الوصول إلى دور الـ16 قبل إقصائه على يد المنتخب الإنجليزي عن طريق ركلات الترجيح، يدخل إلى المباراة بعدما خاض ثلاث مباريات ودية حتي الآن، الأولي كانت امام المنتخب الياباني واستطاع أن ينتصر بهدف نظيف، وخسر امام منتخب كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف وكانت اخر مباراة المنتخب الكولومبي امام بنما واستطاع ان ينتصر بثلاثية نظيفة .

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موعد مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا والقنوات الناقلة

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