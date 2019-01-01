موعد مباراة الأرجنتين القادمة ضد تشيلي في كوبا أمريكا

تعرف على موعد مباراة الأرجنتين القادمة ضد تشيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كوبا أمريكا 2019، والتي ستقام على ملعب أرينا كورينثيانز

محمود جمال

يستضيف استاد أرينا كورينثيانز مباراة تجمع بين منتخب الأرجنتنين ونظيره التشيلي، وذلك في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا 2019، وستقام المباراة يوم السبت القادم 6 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 3 ذو القعدة 1440 هجرياً.

ودع منتخب راقصي التانجو بطولة كوبا أمريكا من نصف النهائي بخسارة أمام المنتخب البرازيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم يوم الأربعاء على ملعب مينيراو، أما عن مشوار الفريق في البطولة بداية من دور المجموعات، فاستطاع زملاء ليونيل ميسي حصد أربع نقاط من هزيمة أمام المنتخب الكولومبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام باراجواي بهدف لمثله، وفوز على حساب منتخب العنابي في الجولة الأخيرة بهدفين دون رد.

نافس منتخب تشيلي في المجموعة الثالثة رفقة ثلاث منتخبات من أصحاب الأداء الرائع وهم، أوروجواي، اليابان، الإكوادور، واستطاع الفريق أن يتأهل كثاني مجموعة، بعد أن حصد ست نقاط جمعهم من خلال الفوز على الساموراي والإكوادور، وخسارة أمام منتخب أوروجواي، ثم قابل منتخب كولومبيا في ربع النهائي وحقق الفوز بركلات الترجيح بنتيجة (4-5)، وفي نصف النهائي إصطدم بمنتخب بيرو لكن تلقى خسارة كبيرة بثلاثية نظيفة.

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موعد مباراة الأرجنتين ضد تشيلي والقنوات الناقلة

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