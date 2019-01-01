موعد مباراة الأرجنتين وألمانيا الودية، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأرجنتين وألمانيا الودية التي ستقام في ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل بوروسيا دورتموند، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

عمر خليل

يستعد ملعب سيجنال إيدونا بارك، في مقاطعة فيستفاليا بألمانيا، لاستضافة مباراة ودية دولية من العيار الثقيل في يوم التاسع من أكتوبر 2019، الموافق 11 من صفر 1441، والتي ستجمع بين منتخب ألمانيا صاحب الأرض والجمهور، مع نظيره منتخب الأرجنتين، في إطار استعدادات كلا المنتخبين لخوض غمار التصفيات المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2022 المقرر لها في قطر.

ويمر المنتخب الألماني بحالة من الإحلال والتجديد في الآونة الأخيرة، تسببت في وضع غير مستقر لكتيبة المدرب يواخيم لوف، وهو الأمر الذي بدا واضحًا خلال كأس العالم 2018 بروسيا والذي خرج المانشافت منه من الدور الأول، ثم تجلت في الآونة الأخيرة خلال التصفيات المؤهلة لمنافسات كأس الأمم الأوروبية 2020، إذ تلقى زملاء ماركو رويس هزيمة قاسية من منتخب هولندا برباعية، صعّبت من مهمة الوصول إلى المنافسة الأوروبية الأغلى.

أما الأرجنتين فهي الأخرى ليست في أحسن حُلة، فبعد الفشل الكبير في كأس العالم الماضية والخروج من دور ثمن النهائي على يد فرنسا بعد الوصول لهذا الدور بأعجوبة، فشل رفاق الأسطورة ليونيل ميسي في تحقيق لقب كوبا أمريكا في الصيف المُنتهي، مما وضع ضغطًا كبيرًا على عاتق الليو تحديدًا، والذي يَحلُم بالتتويج بأولى بطولاته بالقميص الدولي حتى يتوقف كارهوه عن الحديث بسلبية عن مسيرته على الصعيد الدولي.

وتُعد هذه المباراة الدولية الودية خير استعداد لكلا المنتخبين في سبيل الإعداد القوي والجيد للتصفيات وللمرحلة الأخرى، وعلى الرغم من كونها ودية، إلا أنه لا يخفى على أحد حساسية المواجهات بين المانشافت وراقصي التانجو، إذ تُعد ألمانيا كابوسًا للأرجنتين، فأحفاد بيسمارك حققوا كأس العالم 1990 على حساب الآلبيثيليستي، ثم أخرجوهم من مونديالي 2006، 2010 على التوالي، وختامًا كان هدف ماريو جوتسه كفيلًا بحرمان ميسي من التتويج بكأس العالم 2014 في النهائي بالماراكانا بالبرازيل.

موعد مباراة ألمانيا والأرجنتين والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ألمانيا - الأرجنتين سيجنال إيدونا بارك الأربعاء 9 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لألمانيا

أعلن يواخيم لوف عن قائمة منتخب ألمانيا لهذه الجولة الودية، ولم تشهد كثيرًا من المفاجآت أو الغيابات البارزة، بل ظل المدرب الذي توِّج بمونديال البرازيل معتمدًا على نفس عناصره الأساسية بدون تبديلات أو غيابات تذكر.

ويظل مركز حراسة المرمى هو المركز الذي يُشكل اختلافًا جوهريًا في الأوساط الألمانية وذلك بعد مطالبة تير شتيجن بالحصول على فرصته، غير أن الأرجح وبعد الضغوطات التي مارسها بايرن ميونخ ليُحافظ نوير على مركزه، والمتمثلة في التهديد بعدم ذهاب لاعبي البافاري للمنتخب، فإن بطل العالم مع المانشافت 2014 سيبقى في مركزه حتى وإن كانت المباراة ودية وحقلًا للتجارب.

التشكيل | 4-2-3-1

مانويل نوير

مارسيل هالستينبيرج - نيكلاس زوله - جوناثان تاه - لوكاس كلوستيرمان

جوشوا كيميش - إيمري تشان

ماركو رويس - كاي هافيرتز - سيرجي جنابري

تيمو فيرنر

الغيابات والتشكيل المتوقع للأرجنتين

لعل الغياب الأبرز والأهم للمنتخب الأرجنتيني هو الأسطورة ليونيل ميسي وذلك بسبب الإيقاف على خلفية تصريحاته وهجومه على حكم مباراة منتخب بلاده الأخيرة في كوبا أمريكا، كما يغيب عن المنتخب سيرخيو أوجويرو لقرار من المدرب سكالوني بإراحته، إلى جانب آنخيل دي ماريا، وكل لاعبي بوكا جونيورز وريفر بليت وذلك لانشغالهم بمواجهة السوبر كلاسيكو في إطار نصف نهائي كوبا ليبارتادوريس.

التشكيل | 4-1-4-1