موعد مباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إشبيلية وبرشلونة في قمة الجولة الرابعة من منافسات موسم 2022-23 من الدوري الإسباني وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف ملعب "رامون سانشيز بيثخوان" مباراة إشبيلبية وبرشلونة، في قمة مباريات الجولة الرابعة من منافسات موسم 2022-23 من بطولة الدوري الإسباني.

برشلونة يدخل المباراة وعينه على الثلاث نقاط أمام منافس صعب للغاية، من أجل مواصلة المشوار وتضييق الخناق على فرق الصدارة، خاصة بعد الفوز الكبير على بلد الوليد في الجولة الماضية برباعية نظيفة.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد سبع نقاط جمعها من فوزين وتعادل، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب "لا ليجا".

أما إشبيلية، فيدخل المباراة وهو في أسوأ أحواله، بعد أن حصد نقطة واحدة فقط من أول ثلاث جولات، يحتل بها المركز 15 في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويسعى الفريق الأندلسي لأن تكون مواجهة برشلونة هي بدايته الحقيقية في الموسم الحالي من "لا ليجا" وإنهاء حالة التعثر التي يمر بها منذ بداية المسابقة.

تعادل برشلونة في المباراة الأولى بالدوري هذا الموسم مع رايو فاييكانو، وفاز في الجولة الثانية على ريال سوسييداد، ليجمع 4 نقاط حتى الآن.

أما بلد الوليد فقد تعادل في المباراة السابقة مع إشبيلية، وخسر الأولى من فياريال، ليصبح رصيده نقطة واحدة.

وفي التقرير التالي نتعرف على موعد مباراة إشبيلية وبرشلونة، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2022-23 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة إشبيلية وبرشلونة؟

موعد مباراة إشبيلية وبرشلونة في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، هو السبت 3 سبتمبر 2022 على ملعب "رامون سانشيز بيثخوان".

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وبرشلونة؟

تُنقل فعاليات الدوري الإسباني بصورة حصرية عبر شبكة قنوات beIN Sports، ومن المقرر أن تٌذاع مباراة برشلونة وإشبيلية عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي لموقع جول، والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إشبيلية - برشلونة السبت 3 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium رامون سانشيز بيثخوان

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يعتمد المدرب تشافي على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

أليكس بالدي - جول كوندي - إيريك جارسيا - رونالد أراوخو

جافي - سيرجيو بوسكيتس - بيدري

عثمان ديمبيلي - روبيرت ليفاندوفسكي - رافينيا

التشكيل المتوقع لإشبيلية

من المتوقع أن يعتمد المدرب جولين لوبيتيجي على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

ياسين بونو

جيسوس نافاس - كريم رقيق - تانجي نيانزو - أليكس تيليس

أوليفر توريس - فيرناندو - توماس ديلاني

إريك لاميلا - رافا مير - بابو جوميز