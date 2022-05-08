موعد مباراة أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي 2021-22 والقنوات الناقلة

من أجل استعادة الثقة والعودة من جديد إلى مطاردة مانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي، يحل ليفربول ضيفًا على نظيره أستون فيلا، في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة 33 للمسابقة.

ليفربول يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، مبتعدًا بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر قبل ثلاث مباريات على نهاية الموسم.

ليفربول تعادل في الجولة الماضية على ملعب "أنفيلد" أمام توتنهام بهدف لكل منهما، ليتلقى ضربة قوية في جهوده لخطف اللقب.

أما أستون فيلا، فيدخل المباراة وعينه على التقدم أكثر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خاصة بعدما حقق فوزين في آخر مباراتين في المسابقة.

ويحتل أستون فيلا المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 43 نقطة، ويبتعد بفارق أربع نقاط عن المركز التاسع.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا؟

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا هو يوم الثلاثاء 10 مايو 2022 على ملعب "فيلا بارك" في مدينة برمنجهام.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا؟

تبث فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فقط وحصريًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبرها، يمكنك متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول، والذي يبدأ قبل انطلاق المواجهة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أستون فيلا - ليفربول الثلاثاء 10 مايو 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premium فيلا بارك

التشكيل المتوقع لليفربول

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندي روبرتسون - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - ألكساندر أرنولد

تياجو - فابينيو - نابي كيتا

محمد صلاح - ساديو ماني - ديوجو جوتا

التشكيل المتوقع لأستون فيلا

التشكيل | 4-3-1-2

مارتينيز

ماثيو كاش - كونسا - تايرون مينجز - لوكا ديني

جون ماكجين - كالوم تشامبرس - دوجلاس لويز

إميليانو بوينديا

داني إنجز - أولي واتكينز