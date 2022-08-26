موعد مباراة إسبانيول وريال مدريد في الدوري الإسباني 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يحل ريال مدريد ضيفًا على نادي إسبانيول في ملعب كورنيا إل برات في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2022-2023.

فاز الملكي في مباراتيه الأولتين بالليجا هذا الموسم على ألميريا وسيلتا فيجو، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن فياريال المتصدر.

أما نادي إسبانيول فقد تعادل في المباراة الأولى مع سيلتا فيجو وخسر الثانية من رايو فاييكانو، ليمتلك نقطة واحدة فقط في رصيده.

وفي هذا التقرير نتعرف إلى موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2022-23 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول؟

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول هو يوم الأحد 28 أغسطس 2022 في ستاد كورنيا إل برات.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وستنقل مباراة ريال مدريد وإسبانيول عبر شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إسبانيول - ريال مدريد الأحد 28 أغسطس 2022،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 كورنيا إل برات

التشكيل المتوقع لإسبانيول

من المتوقع أن يعتمد المدرب دييجو مارتينيز على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

بنجامين ليكومتي

بريان أوليفان - فيرناندو كاليرو - لياندرو كابريرا - أوسكار جيل

إدواردو إكسبوسيتو - فينيسيوس سوزا - سيرجي داردير

نيكو ميلاميد - جوسيلو - روبين سانشيز

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

لوكا مودريتش - أورليان تشواميني - إدواردو كامافينجا

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيديريكو فالفيردي