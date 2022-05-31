موعد مباراة إسبانيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إسبانيا والبرتغال في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحتضن ملعب "بينتو فيامارين" في مدينة إشبيلية مباراة نارية في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022، تجمع بين إسبانيا والبرتغال.

إسبانيا والبرتغال يلعبان ضمن المجموعة الثانية في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، والتي تضم إلى جانبهما منتخبي التشيك وسويسرا.

منتخب البرتغال، حامل لقب النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، يتطلع إلى انطلاقة مثالية في النسخة الثالثة من البطولة، وبالتأكيد الفوز على إسبانيا سيمنح رفاق رونالدو البداية المطلوبة.

أما منتخب إسبانيا، وصيف النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، فإنه يدخل المباراة في ظل عدة تغييرات على قائمة اللاعبين، ويتطلع إلى الفوز على منافسه الأول على صدارة المجموعة مبكرًا.

دوري أمم أوروبا 2022، جدول المباريات وترتيب المجموعات

وفي التقرير التالي، نستعرض معًا موعد مباراة إسبانيا والبرتغال في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة إسبانيا والبرتغال؟

موعد مباراة إسبانيا والبرتغال هو يوم الخميس 2 يونيو 2022، على ملعب بينتو فيامارين في مدينة إشبيلبية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والبرتغال؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث دوري الأمم الأوروبية 2022 على قنواتها، وذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستذاع مباراة إسبانيا والبرتغال على قناة beIN SPORTS PREMIUM 1.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إسبانيا - البرتغال الخميس 2 يونيو 2022،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 بينتو فيامارين



التشكيل المتوقع للبرتغال

من المتوقع أن يعتمد فرناندو سانتوس على التشكيل التالي ..

التشكيل | 4-1-3-2

روي باتريسيو

جواو كانسيلو - بيبي - دومينجوس دوارتي - رافاييل جيريرو

جواو موتينيو

أوتافيو - برونو فيرنانديش - برناردو سيلفا

كريستيانو رونالدو - ديوجو جوتا

التشكيل المتوقع لإسبانيا

من المتوقع أن يعتمد لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا على التشكيل التالي ..

💪🏻 ¡¡EQUIPO GANADOR Y SU FOTO DE RIGOR!!



📸 Aquí tenéis algunas fotitos más del entrenamiento de esta mañana de la @SeFutbol en las Rozas.



😅 Intenso sí; pero con la mejor actitud, también.#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/r7hAZJIKq0 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) May 31, 2022

التشكيل | 4-3-3

أوناي سيمون

جوردي ألبا - باو توريس - إريك جارسيا - سيزار آثبليكويتا

كوكي - سيرجيو بوسكيتس - تياجو

فيران توريس - ألفارو موراتا - جافي