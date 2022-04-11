موعد مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد، مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي، في إياب الدور ربع النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022.

مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "الاتحاد" الأسبوع الماضي، انتهت بفوز مانشستر سيتي بهدف دون رد بصعوبة بالغة، بعد اعتماد أتلتيكو مدريد على تكتل الدفاع، لحرمان أصحاب الأرض من تهديد مرمى يان أوبلاك.

وبتلك النتيجة الضيقة، فإن أتلتيكو مدريد يحتاج إلى الفوز بفارق هدف لتعديل الكفتين، أو الفوز بفارق هدفين من أجل التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعلى الجانب الآخر، فإن مانشستر سيتي يحتاج إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل إلى المربع الذهبي.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

والآن نستعرض معًا موعد مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي؟

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي هو يوم الأربعاء 13 أبريل 2022 على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية، مدريد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي على beIN Sports Premium 1.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أتلتيكو مدريد - مانشستر سيتي الأربعاء 13 أبريل 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium واندا ميتروبوليتانو



التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

يدخل مانشستر سيتي مباراة أتلتيكو مدريد تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا سعيًا نحو التقدم إلى نصف النهائي، وحلم معانقة كأس دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

ومن المتوقع أن يخوض جوارديولا المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

كايل ووكر - جون ستونز - إيميرك لابورت - جواو كانسيلو

كيفين دي بروينه - رودري - إلكاي جوندوان

رياض محرز - فيل فودين - جاك جريليش

التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد

وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن يدخل أتلتيكو مدريد بقايادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني المواجهة بالتشكيل التالي..

التشكيل | 3-5-2

يان أوبلاك

رينيلدو - فيليبي - ستيفان سافيتش

ماركوس يورنتي - رودريجو دي بول - كوكي - كوندوبيا - يانيك كاراسكو

أنطوان جريزمان - جواو فيليكس