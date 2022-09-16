موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في الجولة السادسة من الدوري الإسباني 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على أتلتيكو مدريد، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني 2022-23، والتي تقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ريال مدريد يمر بفترة رائعة مع مدربه كارلو أنشيلوتي، فهو الفريق الوحيد في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى حتى الآن، الذي لم يتذوق طعم الخسارة أو التعادل، ويهدف لمواصلة انتصاراته للاستمرار على صدارة الدوري والحفاظ على لقبه.

على الجانب الآخر أتلتيكو ليس في أفضل حالاته، فقد تمكن من الفوز في ثلاث مباريات فقط حتى الآن وخسر مباراة وتعادل مثلها، وتطمح كتيبة دييجو سيميوني لتعديل المسار بداية من ديربي مدريد المنتظر، والخروج بنقاط المباراة كاملة.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الليجا برصيد 15 نقطة، بينما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز السابع بعشر نقاط.

وفي هذا التقرير نتعرف إلى موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2022-23 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد؟

موعد مباراة أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد في الجولة السادسة من الدوري الإسباني هو يوم الأحد 18 سبتمبر 2022، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وستنقل مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد عبر شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أتلتيكو مدريد - ريال مدريد الأحد 11 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD واندا ميتروبوليتانو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - أنطونيو روديجير - داني كارباخال

إدوارد كامافينجا - أورليان تشواميني - توني كروس

فينيسيوس جونيور - رودريجو - فالفيردي

التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب دييجو سيميوني على التشكيل التالي..

التشكيل | 5-3-2

إيفو جربيتش

يانيك كاراسكو - أكسل فيتسل - ماريو هيرموسو - رينيلدو - ناهول مولينا

رودريجو دي بول - ماركوس يورينتي - كوكي

جواو فيليكس - ألفارو موراتا - آنخيل كوريا