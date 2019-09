موعد مباراة إيطاليا ضد فنلندا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح استاد تامبيري ستاديون أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين المنتخب الإيطالي ونظيره منتخب فنلندا يوم الأحد القادم 8 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 9 محرم 1441 هجرياً، وذلك في إطار الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا "يورو 2020".

حقق المنتخب الإيطالي فوزًا سهلاً على نظيره منتخب أرمينيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة الخامسة من المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، وبهذا الفوز يحقق الأزوري العلامة الكاملة ويتضدر المجموعة برصيد 15 نقطة، بعد استطاع تحقيق خمس انتصارات متتالية، ويسعي المنتخب الإيطالي للعودة مرة أخرى للسيادة الأوروبية، بعد فشله فى التأهل لنهائيات كأس العالم 2018.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب فنلندا فى المركز الثاني برصيد 12 نقطة، من تحقيق الإنتصار فى أربع مباريات، وهزيمة وحيدة امام المنتخب الإيطالي، ثم يليه منتخب البوسنة والهارسك فى المركز الثالث بسبع نقاط ويليه المنتخب الأرميني ب6 نقاط، والمنتخب اليوناني بأربع نقاط ، ثم يأتي فى المركز الاخير منتخب ليشتنشتاين بدون نقاط.

يستمرغياب كل من، ماتيا دي تشيليو الظهير الأيمن ليوفنتوس، ومهاجم سامبدوريا فابيو كوالياريلا، وجيورجيو كيلليني بسبب الإصابة ، ولن يفتقد الأزوري ، ماركو فيراتي بسبب للإيقاف.

