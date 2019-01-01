موعد مباراة إنجلترا القادمة ضد بلغاريا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية

تعرف على موعد مباراة إنجلترا القادمة ضد بلغاريا في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، علي ملعب ويمبلي

محمد مصطفي

يفتح ملعب ويمبلي أبوابه لاستضافة مباراة بين أنجلترا وبلغاريا، وذلك يوم السبت 7 سبتمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 6 ذو القعدة 1440 هجريًا، وذلك في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.



حقق الإنجليزي فوز مهم على حساب منتخب سويسرا بتغلبه بركلات الترجيح 6-5، ليحتل المركز الثالث في النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية، ويدخل منتخب الأسود الثلاثة المباراة فى إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، ويتصدر منتخب إنجلترا مجموعته برصيد 6 نقاط من انتصارين ولم يتلقى أي هزيمة.

يأتي منتخب بلغاريا فى المركز الرابع فى المجموعة الأولي برصيد نقتطان فقط، بعد ان خاض الفريق ثلاث مباريات استطاع ان يتعادل فى مباراتان امام الجبل الأسود بهدف لهدف وتعادل مع منتخب كوسوفو بنفس النتيجة وخسر مباراة واحدة كانت امام التشيك بهدفين مقابل هدف، وتضم هذه المجموعة خمس منتخبات وهم، إنجلترا، جمهورية التشيك، كوسوفو، بلغاريا، الجبل الأسود.

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موعد مباراة إنجلترا ضد بلغاريا والقنوات الناقلة

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