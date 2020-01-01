موعد مباراة إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إشبيلية في نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2020، وما هي القنوات الناقلة للمباراة التي ستقام على ملعب راين إنيرجي بألمانيا؟

تمكن فريق إشبيلية الإسباني من تحقيق الفوز على نظيره الإنجليزي مانشستر يونايتد في مفاجأة غير متوقعة في الدور نصف النهائي في بطولة الدوري الأوروبي، المباراة التي أُقيمت مساء الأحد 17 أغسطس 2020 على ملعب راين إنرجي في ألمانيا.

شهدت المباراة أحداث مفاجأة حيث أحرز الفريق الإنجليزي هدف التقدم في الدقيقة التاسعة عن طريق ركلة جزاء سجلها لاعب وسط الفريق برونو فيرنانديس، وتعادل نظيره الأسباني في الدقيقة 26 عن طريق هدف أحرزه لاعب خط الوسط سوسو، ثم تمكن المهاجم لوك دي يونغ من إحراز هدف الفوز للفريق الأسباني في الدقيقة 78.

وبذلك تأهل فريق إشبيلية للمباراة النهائية من البطولة والتي من المقرر أن تقام على ملعب راين أنرجي في ألمانيا يوم الجمعة الموافق 21 أغسطس 2020 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ولم يتم تحديد الفريق الذي سوف يواجه إشبيلية في النهائي بعد حيث أن الفريق الإسباني هو أول المتأهلين، وينتظر نتيجة لقاء الإنتر الإيطالي أمام شاختار الأوكراني ليلتقي مع الفائز في نهائي الدوري الأوروبي.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة نهائي الدوري الأوروبي؟

ستقام مباراة نهائي الدوري الأوروبي مساء الجمعة 21 أغسطس 2020، الموافق 2 محرم 1442 هجريًا على ملعب كولن.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة نهائي الدوري الأوروبي؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصريًا على شبكة قنوات beIN Sports، وقد خُصصت القناة رقم 1 لنقل المباراة النهائية.