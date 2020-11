قمة من القمم الكلاسيكية لكرة القدم، عندما يستضيف منتخب إسبانيا نظيره ألمانيا على ملعب لا كارتوخا، وذلك ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا.

مباراة الذهاب بين الفريقين أقيمت على ملعب مرسيدس بينتس آرينا بمدينة شتوتجارت، وحينها تعادل الفريقان بهدف لكل منهما في مباراة كانت الأفضلية فيها نسبيًا للمانشافت.

وصاحبت مباراة ألمانيا الأخيرة أمام أوكرانيا لغطًا كبيرًا حول ما إذا كانت ستلعب أم لا بعد تفشي كورونا لدى الأخيرة، قبل أن تقرر السلطات الصحية اللعب في الموعد الطبيعي.

إسبانيا بدورها تعادلت إيجابيًا بهدف لكل فريق مع هولندا وديًا، وآخر مبارياتها في دوري الأمم كانت مخيبة جدًا بالهزيمة من أوكرانيا بهدف نظيف في كييف، ما يزيد من حماسة مباراة الألمان.

الماتادور لا يزال يتربع على عرش صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما يأتي المنتخب الألماني ثانيًا بالتساوي مع أوكرانيا بست نقاط لكل منهما، وتأتي سويسرا في المركز الأخير بنقطتين.

مباراة مثيرة للغاية متوقعة بين المنتخبين العملاقين، وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة إسبانيا وألمانيا والقنوات الناقلة.

موعد مباراة إسبانيا وألمانيا هو الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2020، الموافق 2 ربيع الآخر 1442 هجريًا، على ملعب لا كارتوخا بإشبيلية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية.

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت الحقوق الحصرية لنقل دوري الأمم الأوروبية، وبالطبع ستذاع على شاشتها مباراة إسبانيا وألمانيا.

أما إذا لم يتسن لك متابعة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر الكتابي المقدم من موقع جول والذي يبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

من المتوقع أن يعتمد المدرب لويس إنريكي على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

دافيد دي خيا

خوسيه لويس جايا - سيرخيو راموس - باو توريس - خيسوس نافاس

ميكيل مورينو - سيرجيو بوسكيتس

فيران توريس - دانييل أولمو - آداما تراوري

ميكيل أويارزابال

من المتوقع أن يعتمد المدرب يواخيم لوف على التشكيل الآتي:

ℹ️ The Nations League game between and will take place as planned. 🇩🇪🇺🇦#DieMannschaft #GERUKR pic.twitter.com/7W7X44adjz