موعد مباراة إسبانيا القادمة ضد النرويج فى تصفيات الأمم الأوروبية 2020

تعرف على موعد مباراة إسبانيا القادمة ضد النرويج ضمن الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح استاد لاركندال بمدينة تروندهايم في النرويج أبوابه لاستضافة مباراة إسبانيا ضد النرويج ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020 القادمة، وسيقام اللقاء يوم السبت 12 أكتوبر 2019 ميلاديًا، الموافق 13 صفر 1441 هجريًا.

خاض المنتخب الإسباني ست مباريات حتى الآن في التصفيات، واستطاع أن ينتصر فيهم كلهم بما فيهم المباراة الآخيرة التي كانت ضد منتخب جزر قاروه يوم الأحد 8 سبتمبر، والتي فاز فيها اللاروخا برباعية نظيفة ليتربع على عرش المجموعة السادسة برصيد 18 نقطة وبفارق سبع نقاط كاملة عن منتخب السويد أقرب مُنافسيه، و 11 نقاط عن منتخب النرويج صاحب التسع نقاط والذي يحتل المركز الرابع في المجموعة.

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على الجانب الآخر فيحتل المنتخب النرويجي المركز الرابع برصيد 9 نقاط، حيث استطاع تحقيق انتصارين فقط أمام منتخب جزر قاروه بهدفين دون رد، ومنتخب مالطة بنفس النتيجة، وتعادل فى اثنين امام المنتخب السويدي بثلاث أهداف لمثلهم، قبل ان يتعادل مع المنتخب الروماني بهدفين لمثلهما.

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موعد مباراة إسبانيا ضد النرويج والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة النرويج - إسبانيا لاركندال السبت 12 أكتوبر 2019 ،

13 صفر 1441،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية لم يتم تحديد الحكم 1 beIN SPORTS HD



