موعد مباراة ألمانيا وآيسلندا في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ألمانيا وآيسلندا في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف منتخب ألمانيا نظيره منتخب آيسلندا على أرضه، وذلك في مستهل مباريات الفريقين في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.

وقع الفريقان في المجموعة العاشرة في تصفيات المونديال، ويتنافس معهما على بطاقة التأهل منتخبات رومانيا وأرمينيا ومقدونيا الشمالية وليشتنشتاين.

يتأهل عن كل مجموعة في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا متصدر المجموعة مباشرةً إلى المونديال، أما المنتخبات التي تحصل على المركز الثاني فستخوض مباريات الملحق، وبالطبع فإن الماكينات الألمانية مرشحة وبقوة للتأهل مباشرةً، أما المنتخب الآيسلندي فهو المرشح للتحول للملحق.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 أوربا، موعد المباريات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير من جول نستعرض سويًا موعد مباراة ألمانيا وآيسلندا في تصفيات كأس العالم 2022 وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ألمانيا وآيسلندا؟

موعد مباراة ألمانيا وآيسلندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 عن قارة أوروبا هو يوم الخميس 25 مارس 2021، الموافق 12 شعبان 1442 هجريًا.

صافرة بداية المباراة تنطلق في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وآيسلندا؟

ستنقل مباراة ألمانيا وآيسلندا على مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وسيتم إذاعتها على beIN SPORTS PREMIUM 1.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ألمانيا - آيسلندا الخميس 25 مارس 2021،

12 شعبان 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 ستاد إم سي في أرينا

التشكيل المتوقع لمنتخب ألمانيا

لاعبان فقط يغيبان عن قائمة منتخب ألمانيا في مواجهة أوكرانيا في تصفيات كأس العالم 2022 للإصابة، هما توني كروس وسوات سيردار.

التشكيل | 4-3-3

مانويل نوير

فيليب ماكس - أنطونيو روديجير - نيكلاس زوله - ماتياس جينتر

ييإلكاي جوندوجان - يوشوا كيميش - ليون جوريتسكا

تيمو فيرنر - سيرج جنابري - ليروي ساني

التشكيل المتوقع لمنتخب آيسلندا

يغيب عن منتخب آيسلندا في مباراة ألمانيا في تصفيات كأس العالم 2022 لاعب واحد فقط للإصابة هو ويلومسون.

التشكيل | 5-3-2

أوجموندور كريستينسون

أري سكولاسون - هيورتور هيرمانسون - كاري أرناسون - هولمار إيولفسون - بيركير سايفارسون

أرنور سيجوردسون - بيركير بيارناسون - يوهان جودموندسون

جون بودفارسون - ألبيرت جودموندسون