موعد مباراة أرسنال ضد توتنهام، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد ديربي شمال لندن بين أرسنال وتوتنهام في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح ملعب الإمارات أبوابه لاستضافة ديربي شمال لندن بين أرسنال وتوتنهام يوم الأحد القادم 1 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 2 محرم 1441 هجرياً، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20.

استهل الجانرز مشوارهم في البريميرليج هذا الموسم بملاقاة فريق نيوكاسل يونايتد، وحققوا الانتصار خارج الديار بهدف دون رد، ثم حصدوا ثلاث نقاط آخرى من فريق بيرنلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية، قبل أن يسقطوا أمام ليفربول في ملعب آنفيلد بعد أن تعرضوا لخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويحتل أرسنال المركز الثالث برصيد ست نقاط خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

يدخل توتنهام هذا اللقاء الصعب وهو قادم من خسارة أمام نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، لكن نجح الفريق في خطف نقطة ثمينة من أمام مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد في الجولة الثانية من عمر المسابقة، بعدما تعادلا الفريقان بهدفين لمثلهم، يأتي ذلك بعد أن تغلب السبيرز على فريق أستون فيلا الصاعد مجددًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بثلاثية دون رد في أولى جولات البريميرليج.

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة أرسنال - توتنهام ملعب الامارات الأحد 1 سبتمبر 2019، 2 محرم 1441،

17:30 مصر، 18:30 السعودية مارتن أتكينسون beIN SPORTS HD 2



الغيابات والتشكيل المتوقع لآرسنال

سيغيب عن أرسنال في ديربي شمال لندن روب هولدينج وكيران تيرني وهيكتور بيليرين بسبب الإصابة، ولن يفتقد الجانرز أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

◆ #ARSTOT

◆ Nicolas Pepe

◆ Transfer speculation



There was plenty for @UnaiEmery_ to discuss 👇 — (@Arsenal) August 29, 2019

سيعتمد إيمري على نفس طريقته مع الجانرز منذ بداية الموسم، وسيدفع دافيد لويز بجانب سوكراتيس باباستاثوبولوس في قلب الدفاع، وسيقود هجوم أرسنال ألكساندر لاكازيت وخلفه ثلاث أوراق هجومية هم ريس نيلسون، داني سيبايوس، بيير أوباميانج.



التشكيل | 4-2-3-1

بيرند لينو

ناتشو مونريال - دافيد لويز - سوكراتيس باباستاثوبولوس - أينسلي ميتلاند

ماتيو جندوزي - جوزيف ويلوك

ريس نيلسون - داني سيبايوس - بيير أوباميانج

ألكساندر لاكازيت

الغيابات والتشكيل المتوقع لتوتنهام

سيفتقد توتنهام في مباراة أرسنال في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الثنائي ريان سيسيغنون وتانجي ندومبيلي بسبب الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

سيبدأ المدرب الأرجنتيني هذه المباراة بنفس الأسماء الأساسية التي يعتمد عليها، وسيدفع على بتوبي آلديرفايرليد ودافينسون سانشيز في قلب الدفاع، وسيقود الهجوم هاري كين، ومن خلفه الثلاثي، كريستيان إريكسن، ديلي آلي، سون هيونج مين.



التشكيل | 4-2-3-1