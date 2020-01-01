موعد مباراة آرسنال ضد ليستر سيتي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة آرسنال ضد ليستر سيتي في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع بالنسبة للفريقين

يستضيف فريق آرسنال الإنجليزي نظيره ليستر سيتي يوم الثلاثاء القادم على ملعب الإمارات، وذلك ضمن منافسات الجولة 34 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيدخل لاعبو الجنرز المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز الذي حققه الفريق خارج الديار في الجولة الماضية على حساب ولفرهامبتون بهدفين مقابل لا شيء.

وهو الأمر ذاته لفريق ليستر، الذي حقق أيضاً انتصاراً عريضاً على كريستال بالاس بثلاثة أهداف بيضاء، ضمن نفس الجولة.

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ويحتل آرسنال المركز السابع في ترتيب البريميرليج برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد فريق ليستر سيتي في المركز الثالث وفي جعبته 58 نقطة.

الآن نتعرف على موعد مباراة أرسنال ضد ليستر سيتي، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع.

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ما هو موعد مباراة آرسنال وليستر سيتي ؟

موعد مباراة آرسنال ضد ليستر سيتي، هو يوم الثلاثاء 7 يوليو 2020، الموافق 16 ذو القعدة 1441، وستقام المباراة على ملعب الإمارات.

وستُقام أحداث المباراة عند حدود الساعة التاسعة والربع بتوقيت مصر، العاشرة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ماهي القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد ليستر سيتي؟

تمتلك قنوات بي إن سبورت حقوق نقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وستُذاع المباراة بين آرسنال وليستر سيتي على قناة beIN SPORTS 2 HD.

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة آرسنال - ليستر سيتي ملعب الإمارات الثلاثاء 7 يوليو 2020،

16 ذو القعدة 1441،

21:15 مصر، 22:15 السعودية كريس كافاناغ beIN SPORTS HD 2

ماهو التشكيل المتوقع لآرسنال؟

سيفتقد فريق آرسنال عدداً من لاعبيه في مواجهته ضد ليستر سيتي على غرار، كالوم تشامبرز وماتيو جندوزي، بيرند لينو وبابلو ماري، جابرييل مارتينيلي، وجميعهم للإصابة.

A solid shift at Molineux today! 😤



📺 Here's the best of the action from #WOLARS 👇 pic.twitter.com/MjfQ6twXWO — (@Arsenal) July 4, 2020

وفيما عدا ذلك ستكون كتيبة المدرب ميكيل أرتيتا جاهزة لتحقيق الفوز على الثعالب ومواصلة نتائج الفريق الطيبة في الآونة الأخيرة.

التشكيل | 3-4-3

إيميليانو مارتينيز

سياد كولاسيناك - دافيد لويز- شكودران موستافي

كيران تيرني - جرانيت تشاكا - داني سيبايوس - هيكتور بيرين

بيير إيمريك أوباميانج - أليكساندر لاكازيت - نيكولاس بيبي

ماهو التشكيل المتوقع لليستر سيتي؟

سيفتقد فريق ليستر سيتي لخدمات لاعبه الغاني دانيال أمارتي خلال مواجهته القادمة أمام آرسنال، ومن المتوقع أن يشهد اللقاء عودة تشيلويل وبيريز وماديسون.

وباستثناء ذلك ستكون كتيبة المدرب برندان رودجرز على أتم الجاهزية لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الجنرز القادمة.

التشكيل | 4-1-4-1

كاسبر شمايكل

بن تشيلويل - جوني إيفانس - شالار سيونجو - جيمس جاستن

ويلفريد نديدي

جيمس ماديسون - يوري تيليمانس - دينيس برايت - مارك ألبرايتون

جيمي فاردي