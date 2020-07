موعد مباراة آرسنال ضد ليستر سيتي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستضيف فريق آرسنال الإنجليزي نظيره ليستر سيتي يوم الثلاثاء القادم على ملعب الإمارات، وذلك ضمن منافسات الجولة 34 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيدخل لاعبو الجنرز المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز الذي حققه الفريق خارج الديار في الجولة الماضية على حساب ولفرهامبتون بهدفين مقابل لا شيء.

وهو الأمر ذاته لفريق ليستر، الذي حقق أيضاً انتصاراً عريضاً على كريستال بالاس بثلاثة أهداف بيضاء، ضمن نفس الجولة.

ويحتل آرسنال المركز السابع في ترتيب البريميرليج برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد فريق ليستر سيتي في المركز الثالث وفي جعبته 58 نقطة.

الآن نتعرف على موعد مباراة أرسنال ضد ليستر سيتي، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة آرسنال ضد ليستر سيتي، هو يوم الثلاثاء 7 يوليو 2020، الموافق 16 ذو القعدة 1441، وستقام المباراة على ملعب الإمارات.

وستُقام أحداث المباراة عند حدود الساعة التاسعة والربع بتوقيت مصر، العاشرة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تمتلك قنوات بي إن سبورت حقوق نقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وستُذاع المباراة بين آرسنال وليستر سيتي على قناة beIN SPORTS 2 HD.

سيفتقد فريق آرسنال عدداً من لاعبيه في مواجهته ضد ليستر سيتي على غرار، كالوم تشامبرز وماتيو جندوزي، بيرند لينو وبابلو ماري، جابرييل مارتينيلي، وجميعهم للإصابة.

A solid shift at Molineux today! 😤



📺 Here's the best of the action from #WOLARS 👇 pic.twitter.com/MjfQ6twXWO