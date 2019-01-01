موعد مباراة آرسنال القادمة ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

تعرف على موعد مباراة آرسنال ضد بيرنلي في الجولة 38 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19

محمد مصطفي

يفتح استاد تيرف مور أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين آرسنال وبيرنلي وذلك يوم السبت القادم 12 مايو 2019 ميلادياً، الموافق 7 رمضان 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة 38 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19.

تأهل المدفعجية إلى المباراة النهائية من الدوري الأوروبي، بعد تخطيه فريق فالنسيا الإسباني بنتيجة 7 – 3 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس على ملعب ميستايا، أما فى الدوري يحتل الفريق اللندني المركز الخامس برصيد 67 نقطة، فحتى الآن لعب الفريق 37 مباراة، حقق الفوز في 20 لقاء، وتعادل في سبع وهُزم في 10 مباريات.

يعيش بيرنلي أيامًا لا يحسد عليها، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 37 مباراة، لم يستطع الفوز سوى في 11 مباراة، وتعادل في سبع وكانت الخسارة حاضرة في 19 لقاء، ويحتل الفريق المركز الخامس عشر متفوقًا على ساوثهامبتون وكارديف سيتي وفولهام أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة.

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موعد مباراة آرسنال ضد بيرنلي والقنوات الناقلة

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