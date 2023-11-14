تعرف على موعد قرعة ملحق تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة وأبرز المحطات في طريق التأهل للبطولة..

الحدث القاري الأبرز على مستوى منتخبات أوروبا سيعود الصيف المقبل للانطلاق من جديد، وعشاق الكرة حول العالم يتطلعون إلى تلك البطولة الهامة.

ولكن لا يزال هناك الكثير من الأسئلة حول القائمة الكاملة للمتأهلين، وهو الأمر الذي لم يتم حسمه إلى الآن بشكل كامل، نظرًا لعدم انتهاء مشوار التصفيات رسميًا، وكذلك لعدم إقامة الملحق الأخير الذي سيكمل عداد المتأهلين.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد قرعة ملحق تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة وما هي الفرق المتأهلة إلى البطولة..

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جدول مباريات ومجموعات تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة

ما هو نظام تصفيات يورو 2024؟

سيشارك 23 منتخبًا في بطولة يورو 2024، بالإضافة إلى منتخب ألمانيا المستضيف، وسيتم تحديد المنتخبات المشاركة من خلال التصفيات.

ويشارك 53 منتخبًا أوروبيًا في التصفيات، بعد استبعاد ألمانيا كونها المستضيف، وروسيا بسبب إيقافها من المشاركات الدولية بعد حربها على أوكرانيا.

وتم تقسيم الـ 53 منتخبًا على عشر مجموعات، سبع مجموعات منها مكونة من خمسة منتخبات، وهناك ثلاث مجموعات تضم ستة منتخبات.

يتأهل الأول والثاني في كل مجموعة مباشرة إلى يورو 2024 برفقة منتخب ألمانيا المضيف، ثم تكتمل العدة بتأهل 3 منتخبات عبر ملحق تصفيات أمم أوروبا.

ما هي الفرق المتأهلة إلى يورو 2024؟

حتى الآن تأهلت الفرق التالية إلى أمم أوروبا يورو 2024:-

المانيا بلجيكا فرنسا البرتغال إسبانيا اسكتلندا تركيا النمسا إنجلترا - - - - - - - - - - - - - - -

ما هو موعد قرعة ملحق تصفيات يورو 2024؟

تقام قرعة ملحق تصفيات يورو 2024 في يوم الخميس الثالث والعشرين من نوفمبر 2024 في مدينة نيون السويسرية.

وتبدأ القرعة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، الثامنة مساء بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة ملحق تصفيات يورو 2024؟

تذاع قرعة ملحق تصفيات يورو 2024 عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية المخصصة لهذه الفعاليات، كما تبث عبر موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

الحدث الموعد القنوات الناقلة قرعة ملحق تصفيات يورو 2024 الخميس 23 نوفمبر 2024

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports News

Uefa.com

ما هو موعد مباريات ملحق تصفيات يورو 2024؟

تنقسم فرق ملحق تصفيات يورو 2024 إلى 3 مسارات، كل مسار يتم فيه خوض دور نصف نهائي ونهائي بالتوازي وفي نفس التوقيت.

الفائزون بالمركز الأول في المسارات الثلاثة يكملون عقد المتأهلين إلى يورو 2024، الفريق الوحيد الذي ضمن تأهله إلى ملحق التصفيات هو جورجيا بسبب نتائجها في مستواها بدوري الأمم الأوروبية.

ستبدأ مباريات المسارات الأول والثاني والثالث يوم 21 مارس 2024 على أن ينتهي الملحق في 26 مارس 2024 بخوض نهائي كل مسار..