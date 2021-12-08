موعد قرعة ملحق الدوري الأوروبي 2021-22 والقنوات الناقلة

يُعد ملحق دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي أحد أكثر الأدوار المتوقع أن تشهد إثارة كبيرة هذا الموسم، لكونها تتضمن عددًا من نخبة الفرق الأوروبية التي فشلت في دوري الأبطال.

وسابقًا، كان هذا الملحق يلعب في صيغة دور الـ32، حيث تتأهل الأندية من مجموعات الدوري الأوروبي لتواجه الأندية الهابطة من دوري أبطال أوروبا باحتلالها المركز الثالث في مجموعاتها.

لكن الآن وبعد استحداث بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، تغيرت القاعدة شكلًا وموضوعًا وازدادت بها الإثارة بصورة كبيرة.

الأندية التي احتلت صدارة ترتيب مجموعتها في الدوري الأوروبي تتأهل مباشرة إلى دور الـ16، أما الأندية التي تأتي في الوصافة فتلعب أمام الأندية الهابطة من دوري الأبطال في ملحق ثمن النهائي.

جدول مباريات الدوري الأوروبي 2021-22، القنوات الناقلة وترتيب المجموعات

وتتحدد هذه المباريات المثيرة المتوقعة بنظام القرعة، ومع لفظّ دور المجموعات لأنفاسه الأخيرة، نستعرض معًا موعد قرعة ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي وكل ما يتعلق بالأمر.

ما هو موعد قرعة ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي؟

موعد قرعة ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي هو الإثنين الموافق 13 ديسمبر 2021.

وتنطلق القرعة في تمام الواحدة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثانية والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

الحدث الموعد قرعة ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي الإثنين 13 ديسمبر 2021،

13:30 مصر، 14:30 السعودية

ما هي القنوات الناقلة لقرعة ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي؟

تذاع القرعة عادةً عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وبالتحديد بالقناة الإخبارية للشبكة القطرية.

كما ستقوم القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإذاعة القرعة كما هي العادة بالسنوات الماضية.

ويمكنك متابعة البث المباشر من موقع جول للقرعة، والذي يبدأ قبل انطلاقها بحوالي نصف ساعة.

الحدث القنوات الناقلة قرعة ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي beIN Sports الإخبارية

UEFA Youtube

ما هي الأندية المشاركة في ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي؟

بصورة رسمية تأكد تواجد ناديين فقط حتى الآن في دور الـ16 من الدوري الأوروبي من مجموعات اليوروبا ليج، وسيتم التحديث بمجرد انتهاء مباريات يوم الخميس والجولة الختامية ووضوح الصورة رسميًا.

الأندية المشاركة في ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي

المجموعة الفريق الأولى رينجرز الثانية لم تحدد بعد الثالثة لم تحدد بعد الرابعة لم تحدد بعد الخامسة لم تحدد بعد السادسة لم تحدد بعد السابعة ريال بيتيس الثامنة لم تحدد بعد

ما هي الأندية الهابطة من دوري أبطال أوروبا إلى ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي؟

تشارك في ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي الأندية التي احتلت المركز الثالث في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

الأندية التي أتت في المرتبة الثالثة رسميًا هي: