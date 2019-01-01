موعد قرعة كأس الخليج 24، القنوات الناقلة والمواعيد الجديدة لخليجي 24

تعرف على موعد قرعة كأس الخليج العربي في نسخته 24 التي ستقام في قطر بعد عودة السعودية والإمارات والبحرين، وما هي القنوات الناقلة ومواعيد خليجي الجديدة؟

ندى الشافعي

إذا كنت من عشاق الكرة العربية لاسيما الخليجية فعليك حبس الأنفاس من الآن، فنحن على مقربة من موعد انطلاق بطولة كأس الخليج العربي في نسختها 24، والتي أثارت جدلاً كبيرًا حتى قبل بدايتها.

بعد تحديد البلد المستضيف لخليجي 24 ، امتنعت السعودية والإمارات والبحرين عن المشاركة، فاتحاد الخليج العربي قرر أن تستضيف قطر البطولة، وكانت هناك بعض الخلافات والتوترات السياسية بين الأخوة العرب في ذلك التوقيت، أدت إلى امتناع الدول الثلاث عن المشاركة، لكن على ما يبدو أن الأمور بدأت في العودة إلى سابق عهدها بعد عودتهم وموافقتهم على المشاركة في البطولة التي ستقام في الأراض القطرية.

بالرغم من أن كأس الخليج العربي تُعد بطولة ودية، إلا أنها عادةً ما تأخذ الطابع الرسمي عند العديد من الجماهير والمنتخبات المشاركة فيها، وذلك لأنها تُلعب كما هو واضح من اسمها بين دول الخليج، وبالتالي فإن كل لقاء من المسابقة هو ديربي، وحتى لو كان وديًا وخارج المنافسة يأخذ الطابع الرسمي.

كانت النسخة الأولى من خليجي عام 1970 في البحرين وفازت بها الكويت ، والتي تُعد البطل التاريخي للكأس برصيد 10 ألقاب، ويأتي خلفها بفارق كبير عن السعودية وقطر والعراق برصيد 3 ألقابٍ لكلٍ منهم.

وفي هذا التقرير سيقودكم جول لمعرفة موعد قرعة خليجي 24 التي ستقام في قطر بعد عودة المنتخب السعودي و المنتخب الإماراتي ، وما هي القنوات الناقلة لها؟ وأكثر من ذلك.

ما هو موعد قرعة خليجي 24؟

بعد أن اجتمع اتحاد الخليج العربي اليوم الأربعاء، قرر إجراء قرعة جديدة لخليجي 24 بعد عودة المنتخب السعودي والإماراتي والبحريني يوم الخميس 14 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 17 ربيع الأول 1441 هجريًا.

غداً ستقام قرعة بطولة كأس الخليج الرابعة و العشرين في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بمشاركة المنتخبات الثمانيه في فندق جراند حياة الدوحة 🏆 #خليجي_24 #AGCFF pic.twitter.com/NNWNWeF2HP — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) November 13, 2019

موعد قرعة كأس الخليج 24:

الحدث الموعد قرعة خليجي 24 الخميس 14 نوفمبر 2019،

17 ربيع الأول 1441،

17:30 قطر، 18:30 الإمارات

ما هي القنوات الناقلة لقرعة خليجي 24؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ستذاع قرعة خليجي 24 على القنوات الرياضية الخاصة بالدول المشاركة، كذلك قناتي بي إن سبورتس والكأس القطريتين، والسعودية الرياضية والكويتية وغيرهم.