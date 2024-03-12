تعرف على موعد قرعة ربع ونصف نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024، القنوات الناقلة وكل شيء تريد معرفته.

تبدأ الأدوار الحاسمة من الدوري الأوروبي 2023-2024 مع اقتراب اكتمال الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي المسابقة.

تزداد الإثارة والحماس في الدوري الأوروبي، ومع اقتراب حسم ثمن نهائي البطولة بشكل كلي، ينتظر الجمهور بشغف ما تبقى من مباريات مثيرة ونارية بين العديد من الفرق القوية.

ونستعرض معكم في "جول" كل ما تريدون معرفته عن موعد قرعة ربع ونصف نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024، القنوات الناقلة وكل شيء تريد معرفته..

جدول مباريات الدوري الأوروبي 2023-2024، والقنوات الناقلة

ما موعد قرعة دور ربع ونصف نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024؟

موعد قرعة دور ربع ونصف نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024 هو يوم الجمعة 15 مارس 2024.

وتبدأ القرعة في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت السعودية، الثانية ظهرًا بتوقيت مصر..

ما القنوات الناقلة ل قرعة دور ربع ونصف نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024؟

سيبث الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم حفل القرعة على الهواء مباشرة بالإضافة إلى قيام شبكة قنوات بي إن سبورتس وبالتالي تطبيق TOD بإذاعة القرعة.

أما إذا لم تتمكن من مشاهدة القرعة، فسيقوم موقع جول أيضًا بنقل مجريات قرعة دور ربع ونصف نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024، وذلك عن طريق خدمة البث المباشر.

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الحدث الموعد القنوات الناقلة المكان قرعة ربع ونصف نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024 الجمعة 15 مارس 2024

15:00 السعودية، 14:00 مصر beIN Sports

TOD نيون - سويسرا

ما نظام قرعة دور ربع ونصف نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024؟

بداية من هذا الدور لا توجد أي قواعد تمنع أي فريق من مواجهة الآخر، فجميع الاحتمالات مفتوحة ويمكن أن يتقابل فريقان من نفس البلد، على عكس الأدوار السابقة.

وستحدد القرعة مسارات الفرق الثمانية المشاركة من ربع النهائي وحتى النهائي، وسيتم على أساسها تحديد مباريات نصف النهائي.

ما موعد دور ربع ونصف نهائي دوري الدوري الأوروبي 2023-2024؟

ستقام مباريات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس 11 أبريل 2024.

أما مباريات الإياب، فتقام يوم الخميس 18 أبريل 2024 أي بعد الذهاب بأسبوع واحد.

بالنسبة لمباريات نصف النهائي، فيقام الذهاب يوم الخميس 2 مايو 2024.

أما الإياب فتقام مباراتاه يوم 9 مايو 2024 أي بعد الذهاب بأسبوع كما المعتاد..

على أن يقام نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024 يوم 22 مايو 2024 على ملعب "أفيفا" في مدينة دبلن الأيرلندية..

دور ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024 الموعد مباريات الذهاب 11 أبريل 2024 مباريات الإياب 18 أبريل 2024