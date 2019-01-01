قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة والفرق المتأهلة

تقلص عدد المشاركين في مسابقة دوري أبطال أوروبا إلى ثمانية فرق فقط، ولكن متى سيتم إجراء القرعة؟ فكيف يمكن متابعتها، كل هذا وأكثر في هذا التقرير

بدأت مراحل خروج المغلوب من مسابقة دوري أبطال أوروبا مما يعني أن البقاء للأقوى فقط، وبعد تأهل 16 فريقاً من دور المجموعات تقلص العدد إلى ثمانية بانتهاء مواجهات ثمن النهائي، والتي شهدت وسط صراع كبير على الفوز.

شهد أول الأدوار الإقصائية مفاجآتٍ من العيار الثقيل وشهد أكثر من ريمونتادا تاريخية، وكانت أبرز المفاجآت خروج ريال مدريد من بطولته المفضلة على يد أحد الأبطال التاريخين للمسابقة، وهو أياكس الغائب عن المنافسة منذ ما يقرب من 3 عقود.

ستشارك 4 أندية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أي نصف عدد الفرق المتأهلة لهذا الدور، أولهم مانشستر يونايتد الذي وصل لهذا الدور بعد معجزة فجرها في حديقة الأمراء بقلب الطاولة على باريس سان جيرمان والفوز في لقاء العودة وخطف بطاقة الصعود بصعوبة، وثانيهم هو مانشستر سيتي الذي سحق شالكه بالعشرة ذهاباً وإياباً، والفريقين المتبقيين هما توتنهام الذي لم يقابل صعوبة أمام بوروسيا دورتموند، وليفربول الذي تخطى بايرن ميونخ.

وفي هذا التقرير يأخذكم جول في جولة قصيرة لمعرفة كل تفاصيل قرعة دور 8 في دوري أبطال أوروبا، الموعد، النظام بالإضافة إلى العديد من التفاصيل الآخرى.

ما هو موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا؟

من المقرر إجراء قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة 15 مارس 2019 ميلادياً والذي يوافق 8 رجب 1440 هجرياً، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة أي الثانية بتوقيت السعودية.

وستُقام القرعة في مدينة نيون السويسرية وستشهد حضور ممثل واحد على الأقل من كل نادي من أجل معرفة خصمهم في الدور المقبل من البطولة، وسيكون ذلك بعد يومين فقط من انتهاء مباريات دور الـ16 بتاريخ 13 مارس المُقبل.

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا:

الحدث الموعد المكان قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-19 الجمعة 15 مارس 2019 ميلادياً،

8 رجب 1440 هجرياً،

13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية مدينة نيون، سويسرا

الفرق المشاركة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

على عكس دور الـ16 لن تكون هناك أي قيود أو قواعد عند إجراء قرعة دور الثمانية حيث سيتمكن أي فريقين من نفس البلد من مواجهة بعضهما البعض، ما يعني أننا قد نشهد ديربي مانشستر بين اليونايتد والسيتي، أو ديربي الكراهية بين الشياطين الحُمر وليفربول.

ما هي الأندية التي ستتواجد في قرعة دور 8 دوري أبطال أوروبا:

الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروباالفرق المرشحة للتوجد في ربع النهائي مانشستر يونايتد بورتو توتنهام أياكس برشلونة ليفربول مانشستر سيتي يوفنتوس

ما هي القنوات الناقلة لقرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ستُقام قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-19 يوم الجمعة 15 مارس 2019 ميلادياً، الموافق 8 رجب 1440 هجرياً، وستكون القناة الناقلة لها هي بي إن سبورت، وستخصص المجموعة القطرية قناتها الإخبارية لبث مجريات القرعة على التلفاز.

القنوات الناقلة لقرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-19

الحدث الموعد القنوات الناقلة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-19 الجمعة 15 مارس 2019 ميلادياً،

4 رجب 1440 هجرياً،

13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS NEWS HD

سيكون متابعي النسخة العربية من جول على موعد مع تغطيةٍ مباشرةٍ ولحظة بلحظة لكافة أحداث قرعة دور الـ16 في الدوري الأوروبي 2018-19، وستبدأ مجرياتها قبل انطلاق القرعة بحوالي نصف ساعة، كما أن مجموعة قنوات بي إن سبورتس ستقوم ببثها بالفيديو عن طريق خدمة بي إن كونكت.

الحدث البث المباشر عبر الإنترنت تغطية النسخة العربية لموقع جول قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-19 beIN CONNECT اضغط هنا قبل القرعة

متى ستُلعب مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا؟

من المقرر أن تُلعب مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في شهر أبريل المقبل، حيث سيتعين على كل فريق أن يستعد لهذه المواجهات المرتقبة لمدة شهر بعد إجراء القرعة ومعرفة الخصم القادم.

وستُلعب مباريات الإياب لهذا الدور في 9 أو 10 أبريل، على أن تُقام مباريات العودة بعدها بأسبوع واحد في إحدى يومي 16 و17 أبريل.

موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا:

المباراة الموعد ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/19 9 أو 10 أبريل 2019 ميلادياً،

4 أو 5 شعبان 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/19 16 أو 17 أبريل 2019 ميلادياً،

11 أو 12 شعبان 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية

ما هو موعد قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا؟

من المنتظر إجراء قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 15 مارس المقبل أي في نفس يوم قرعة دور ربع النهائي، ومنها سيتمكن محبي كرة القدم من شغل عقولهم بمحاولة توقع الفرق التي قد تتأهل إلى نهائي البطولة طبقاً لتقييماتهم لمستوى المنافسين الأربعة.

موعد قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا:

الحدث الموعد المكان قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-19 الجمعة 15 مارس 2019 ميلادياً،

8 رجب 1440 هجرياً،

13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية مدينة نيون، سويسرا

ما هو موعد مباريات الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا؟

بدأت مراحل خروج المغلوب وتحديداً دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا في شهر فبراير واستمرت حتى مارس، ومن ثم ستبدأ مباريات دور ربع النهائي في شهر أبريل وفي نهايته سيُلعب ذهاب نصف النهائي على أن تقام العودة في شهر مايو، في حين أن النهائي سيكون على ملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بأتلتيكو مدريد يوم 1 يونيو المُقبل.

موعد مباريات دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 حتى النهائي: