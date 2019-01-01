قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة والفرق المتأهلة

قريباً سيتقلص عدد المشاركين في مسابقة دوري أبطال أفريقيا إلى ثمانية فرق فقط،، لكن متى سيتم إجراء القرعة؟ كيف يمكن متابعتها، كل ذلك في هذا التقرير

اقترب موعد المباريات الإقصائية في مسابقة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2018/2019 والتي ستبدأ بدور ربع النهائي والذي سيُلعب في شهر أبريل المٌقبل وذلك بعد أن اقترب دور المجموعات من نهايته مع تبقي جولة وحيدة فقط هي الأخيرة والتي ستُقام يوم 16 مارس المُقبل وستحدد الشكل النهائي للأندية التي ستتأهل لتشارك في الدور المُقبل وتواصل حظوظها في الفوز بالبطولة.

يسعى الأهلي لتعويض إخفاقه في السنوات الماضية عندما خسر نهائيين أمام الوداد المغربي والترجي التونسي وذلك من أجل تحقيق البطولة التاسعة التي طال انتظارها بالنسبة لعشاق المارد الأحمر، ولكنه سيواجه منافسة شرسة من الترجي الذي يعد أحد أفضل أندية القارة في الوقت الراهن بالإضافة إلى مازيمبي الكونجولي الذي يملك في رصيده خمس ألقاب دوري أبطال أفريقيا.

مع اقتراب ربع النهائي، يأخذكم جول في جولة قصيرة لمعرفة كل تفاصيل هذا الدور، موعد القرعة، نظام البطولة بالإضافة إلى العديد من التفاصيل الآخرى.

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ما هو موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ؟

من المقرر إجراء قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الأربعاء 20 مارس 2019 ميلادياً والذي يوافق 13 رجب 1440 هجرياً، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة أي السادسة بتوقيت المغرب.

وستُقام القرعة في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة وستشهد حضور ممثل واحد على الأقل من كل نادي من أجل معرفة خصمهم في الدور المقبل من البطولة، وسيكون ذلك بعد أربعة أيام فقط من انتهاء مباريات دور المجموعات والتي ستُلعب يوم 16 مارس المقبل..

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا:

الحدث الموعد المكان قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018-19 الأربعاء 20 مارس 2019،

13 رجب 1440،

20:00 مصر، 19:00 المغرب مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة

الفرق المشاركة في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وضع الاتحاد الإفريقي محددين أساسيين لقرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018-19، الأول هو أنه لا يمكن لأي متصدر مقابلة متصدر مجموعة أخرى أو وصيف نفس مجموعته، أما الثاني فهو عدم وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهة بعضهما البعض.

ما هي الأندية التي ستتواجد في القرعة؟

الفرق المرشحة للتواجد في ربع النهائيالفرق المرشحة للتوجد في ربع النهائي الوداد البيضاوي صن داونز حوريا الترجي مازيمبي شباب قسنطينة سيمبا الأهلي

تأهل كلا من الوداد البيضاوي وصن داونز في المجموعة الأولى بعد أن حقق الفريق المغربي فوزاً ثميناً على نظيره الجنوب أفريقي بهدف رائع جداً سجله محمد ناهيري ليضمن التأهل وصدارة المجموعة بينما خسر أسيسك ميموزا فرصة الصعود بعد السقوط أمام لوبي ستارز بهدفين نظيفين.

في المجموعة الثانية ضمن حوريا الغيني التواجد في ربع النهائي بعد التفوق على "أورلاندو" منافسه المباشر على البطاقة الثانية بهدفين لهدف، وبالنسبة للمركز الأول فكان الترجي التونسي حامل اللقب قد حسم الصعود في الجولات السابقة بعد أن تصدر برصيد 14 نقطة بفارق 4 نقاط كاملة عن أقر منافسيه.

نجح مازيمبي في خطف بطاقة التأهل وصدارة المجموعة الثالثة معاً بعد أن فاز في الجولة الأخيرة على المتصدر السابق فريق "شباب قسنطينة" الجزائري ليتوقف رصيده عند 10 نقاط مثل الإفريقي ولكنه تأهل بدلاً منه بسبب فارق الأهداف.

شهدت المجموعة الرابعة وداعاً دراماتيكياً لفريق شبيبة الساورة الجزائري الذي سقط أمام الأهلي بثلاثية نظيفة بعد أن حقق فريق سيمبا التنزاني الفوز على ضيفه فيتا كلوب في الدقائق الأخيرة ليتأهل برفقة المارد الأحمر إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد أن وصل إلى النقطة التاسعة وتوقف رصيد الشبيبة عند ثماني نقاط.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ستُقام قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2018-19 يوم الأربعاء 20 مارس 2019 ميلادياً، الموافق 13 رجب 1440 هجرياً، وستكون القناة الناقلة لها هي بي إن سبورت، وستخصص المجموعة القطرية قناتها الإخبارية لبث مجريات القرعة على التلفاز.

القنوات الناقلة لقرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018-19

الحدث الموعد القنوات الناقلة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018-19 الأربعاء 20 مارس 2019،

13 رجب 1440،

20:00 مصر، 19:00 المغرب beIN SPORTS NEWS HD

سيكون متابعي النسخة العربية من جول على موعد مع تغطيةٍ مباشرةٍ ولحظة بلحظة لكافة أحداث قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018-19، وستبدأ مجرياتها قبل انطلاق القرعة بحوالي نصف ساعة، كما أن مجموعة قنوات بي إن سبورتس ستقوم ببثها بالفيديو عن طريق خدمة بي إن كونكت.

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متى ستُلعب مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

من المقرر أن تُلعب مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في شهر أبريل المقبل، حيث سيتعين على كل فريق أن يستعد لهذه المواجهات المرتقبة لمدة تقل عن الشهر بعد إجراء القرعة ومعرفة الخصم القادم.

وستُلعب مباريات الإياب لهذا الدور في أحد أيام 5، 6 و7 أبريل، على أن تُقام مباريات العودة بعدها بأسبوع واحد في إحدى أيام 12، 13 14 أبريل.

موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا:

المباراة الموعد ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2018/19 5، 6 و7 أبريل 2019 ميلادياً،

29 رجب، 1 و2 شعبان 1440 هجرياً إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2018/19 12، 13 و14 أبريل 2019 ميلادياً،

7، 8 و9 شعبان 1440 هجرياً

ما هو موعد قرعة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

من المنتظر إجراء قرعة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 20 مارس المقبل أي في نفس يوم قرعة دور ربع النهائي، ومنها سيتمكن محبي كرة القدم من شغل عقولهم بمحاولة توقع الفرق التي قد تتأهل إلى نهائي البطولة طبقاً لتقييماتهم لمستوى المنافسين الأربعة.

موعد قرعة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا:

الحدث الموعد المكان قرعة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018-19 الأربعاء 20 مارس 2019،

13 رجب 1440،

20:00 مصر، 19:00 المغرب مقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة

ما هو موعد مباريات الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أفريقيا؟

من المقرر أن تبدأ مراحل خروج المغلوب من مسابقة دوري أبطال أفريقيا في شهر أبريل المقبل بدور ربع النهائي، ومن بعده ستلعب لقاءات نصف النهائي في نهاية الشهر وبداية مايو القادم، على أن يلعب ذهاب النهائي إحدى أيام 24 إلى 26 مايو والإياب ما بين 31 مايو أو 1 يونيو.

موعد مباريات دوري أبطال أفريقيا من دور الـ16 حتى النهائي: