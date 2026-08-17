موعد قرعة دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2026-2027 .. والقنوات الناقلة

تتابع الجمهور السعودي بترقب وقلق، الخميس المقبل، قرعة مباريات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2026-2027.

وتمثل بطولة كأس الملك، التي يحمل الهلال لقبها أهمية كبيرة لدى الأندية والجماهير في السعودية، حيث يطلق عليها أغلى الكؤوس، ويمثل الفوز بهذا اللقب شرفًا كبيرًا لجميع الأندية المتنافسة.

وشهدت منافسات دور الـ32 مباريات مثيرة ومفاجآت من العيار الثقيل، كان أبرزها بالطبع وداع الشباب على يد الوحدة، والذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى، يلو، الموسم الحالي.

واعتاد الجمهور السعودي على الشكل المعتاد بإجراء قرعة في بداية المسابقة لتحديد مسار جميع الفرق، لكن بدءًا من نسخة 2024-2025، سيتم إجراء قرعة قبل كل دور من مسابقة كأس الملك.

وفي التقرير الآتي، نستعرض موعد قرعة دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2026-2027 وكل ما تريد معرفته...

متى موعد قرعة دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2026-2027؟

من المنتظر أن يتم إجراء مراسم قرعة دور الـ16 من كأس الملك السعودي 2026-2027، يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2026.

وسيتم سحب القرعة في تمام الثالثة مساءً (15:00) بتوقيت السعودية، الرابعة مساءً (16:00) بتوقيت الإمارات

ما القنوات الناقلة لقرعة دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات ثمانية الحقوق الحصرية لإذاعة قرعة دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2026-2027.

وسوف يتم بث القرعة عبر قنواتها، إذ تُقام المراسم في ستديوهات ثمانية.





كيف تشاهد قرعة دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

تمتلك شبكة قنوات ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله متابعة مراسم قرعة دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2026-2027 لحظة بلحظة.

ما الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2026-2027؟

بشكل رسمي تأهلت هذه الفرق إلى ثمن نهائي كأس الملك السعودي 2026-2027





الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2026-2027 الحزم العروبة الوحدة الأنوار/الأهلي الطائي/القادسية الزلفي/الرياض العدالة/الفيحاء الرائد/الهلال الجبلين/الاتفاق النجمة/الاتحاد الأخدود/الخليج الدرعية/النصر الفيصلي/نيوم ضمك/التعاون جدة/الخلود العلا/الفتح

متى موعد مباريات دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2026-2027؟

تقام مباريات دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2026-2027 بين يومي 19 - 20 أكتوبر 2026.