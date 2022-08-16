موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2023 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته حول قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2022-23، الموعد والقنوات الناقلة وكيف تتابعها عبر الإنترنت، وما هي الفرق المتأهلة؟

بعد انطلاق الموسم في الدوريات الأوروبية، يتطلع عشاق كرة القدم في أنحاء العالم لبداية النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

بدأت الأدوار التمهيدية للبطولة واقتربت من النهاية، وبعدها سيحين موعد قرعة دور المجموعات، وهو الدور الذي تشارك فيه كبار الأندية.

فاز ريال مدريد بدوري الأبطال الموسم الماضي، وحجز مقعده في البطولة بجانب العديد من أفضل الفرق في أوروبا.

موعد انطلاق دوري أبطال أوروبا 2022-23 والفرق المتأهلة

وفي هذا التقرير، نتعرف إلى موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-23 والقنوات الناقلة والفرق المشاركة وأكثر من ذلك.

ما هو موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

ستجرى قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-23، يوم الخميس 25 أغسطس 2022.

ومن المنتظر أن تقام القرعة في مدينة إسطنبول التركية، وتقام في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

وبالإضافة إلى مراسم القرعة، سيشهد الحفل توزيع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، جوائز أفضل لاعب ومدرب في الموسم المنصرم.

ما هي الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع ريال مدريد ليفربول بوروسيا دورتموند كلوب بروج آينتراخت فرانكفورت تشيلسي سالزبورج سيلتيك دينامو زغرب برشلونة شاختار دونيتسك ميلان يوفنتوس إنتر بايرن ميونخ أتلتيكو مدريد نابولي باريس سان جيرمان إشبيلية سبورتنج لشبونة بورتو لايبزيج باير ليفركوزن أياكس توتنهام مارسيليا

متى يبدأ دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

تنطلق مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2022-23 بداية من يوم 6 سبتمبر 2022.

سيخوض كل فريق ست مباريات في مرحلة المجموعات، على أن تقام آخر مباريات الدور في 2 نوفمبر.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

سيبث الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم حفل القرعة على الهواء مباشرة بالإضافة إلى قيام شبكة بي إن سبورتس القطرية في بث أحداث القرعة بشكل مباشر.

إذا لم تتمكن من مشاهدة القرعة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بنصف ساعة تقريبًا.