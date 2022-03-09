موعد قرعة الدور ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-22، القنوات الناقلة والفرق المتأهلة

تزداد الإثارة والحماس في دوري أبطال أوروبا، ومع وصولنا إلى ربع نهائي البطولة ينتظر الجمهور بشغف ما تبقى من مباريات مثيرة ونارية بين العديد من الفرق القوية.

وشهدت النسخة الحالية من البطولة، العديد من المفاجآت القوية وغير المتوقعة، منها خروج برشلونة من دور المجموعات، وتأهل ريال مدريد إلى ربع النهائي على حساب باريس سان جيرمان في ليلة تاريخية بعد قلب النتيجة، والعديد من المفاجآت الأخرى.

وتأهل إلى ربع نهائي البطولة حتى الآن، أربعة فرق، وهم بايرن ميونخ، ليفربول، مانشستر سيتي، ريال مدريد.

ومع نهاية دور الـ 16 من البطولة، يقدم لك موقع جول كل ما تريد معرفته عن قرعة الدور ربع ونصف النهائي، من موعد وقنوات ناقلة وأكثر.

ما هو موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-22؟

موعد قرعة الدور ربع ونصف النهائي لدوري أبطال أوروبا 2021-22 هو يوم الجمعة 18 مارس 2021، وستبدأ مجريات القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

ستقام قرعة دوري أبطال أوروبا في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون سويسرا.

ما هو نظام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-22؟

بداية من هذا الدور لا توجد أي قواعد تمنع أي فريق من مواجهة الآخر، فجميع الاحتمالات مفتوحة ويمكن أن يتقابل فريقان من نفس البلد، على عكس الأدوار السابقة.

متي سيفوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا؟ 🤔#أوروبا_مع_جول — GOAL Arabia (@GoalAR) March 9, 2022

وستحدد القرعة مسارات الفرق الثمانية المشاركة من ربع النهائي وحتى النهائي، وسيتم على أساسها تحديد مباريات نصف النهائي، والتي سيتم إرجاء قرعة هذا الدور مع قرعة ربع النهائي في نفس اليوم.

ما هي الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-22؟

بصورة رسمية تأهلت الأندية الآتية لربع نهائي دوري أبطال أوروبا:

الفريق ليفربول بايرن ميونخ مانشستر سيتي ريال مدريد

ما هي القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2021-22؟

سيبث الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم حفل القرعة على الهواء مباشرة ويمكن الوصول إليه من هنا، بالإضافة إلى قيام شبكة قنوات بي إن سبورتس بإذاعة القرعة.

أما إذا لم تتمكن من مشاهدة القرعة، فسيقوم موقع جول أيضًا بنقل مجريات قرعة دور الـ 8 و4 من دوري أبطال أوروبا 2021-22، وذلك عن طريق خدمة البث المباشر.

ما هو موعد دور ربع ونصف النهائي لدوري أبطال أوروبا 2021-22؟

من المنتظر أن تكون مباريات الذهاب لدور ربع النهائي يومي 5 و6 أبريل، على أن تكون مباريات يومي 12 و13 من الشهر ذاته.

على أن يكون ذهاب نصف النهائي يومي 26 و27 من أبريل، والإياب يومي 3 و4 مايو.

وستكون المباراة النهائية يوم السبت 28 مايو، على ملعب دو فرانس، في العاصمة الفرنسية باريس.