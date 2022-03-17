موعد قرعة الدور ربع ونصف نهائي الدوري الأوروبي 2021-22، القنوات الناقلة والفرق المتأهلة

يشهد الموسم الحالي من بطولة الدوري الأوروبي، الكثير من المتابعة والاهتمام خاصة بعد مشاركة برشلونة فيه للمرة الأولى منذ سنوات طويلة بعد خروجه من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وتزداد الإثارة والحماس في الدوري الأوروبي مع وصولنا إلى ربع نهائي البطولة ينتظر الجمهور بشغف ما تبقى من مباريات مثيرة ونارية بين العديد من الفرق القوية.

ومن المنتظر أن يتم تحديد أسماء الفرق الثمانية المتأهلة إلى ربع النهائي بشكل رسمي، مساء الخميس 17 مارس، بنهاية مباريات دور الستة عشر.

ومع نهاية دور الـ 16 من البطولة، يقدم لك موقع جول كل ما تريد معرفته عن قرعة الدور ربع ونصف النهائي، من موعد وقنوات ناقلة وأكثر.

ما هو موعد قرعة دور الـ 8 للدوري الأوروبي 2021-22؟

موعد قرعة الدور ربع ونصف النهائي للدوري الأوروبي 2021-22 هو يوم الجمعة 18 مارس 2021، وستبدأ مجريات القرعة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

وستقام قرعة الدوري الأوروبي في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون سويسرا.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة الدوري الأوروبي 2021-22؟

سيبث الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم حفل القرعة على الهواء مباشرة ويمكن الوصول إليه من هنا، بالإضافة إلى قيام شبكة قنوات بي إن سبورتس بإذاعة القرعة.

أما إذا لم تتمكن من مشاهدة القرعة، فسيقوم موقع جول أيضًا بنقل مجريات قرعة دور الـ 8 و4 من الدوري الأوروبي 2021-22، وذلك عن طريق خدمة البث المباشر.

ما هي الفرق المتأهلة لدور 8 للدوري الأوروبي 2021-22؟

الفريق برشلونة لايبزيج أتالانتا سبورتينج براجا رينجرز وست هام ليون آينتراخت فرانكفورت

ما هو نظام قرعة دور الـ 8 والـ 4 للدوري الأوروبي 2021-22؟

لم يعلن الاتحاد الأوروبي، عن وجود أي قواعد لتجنب الفرق من نفس البلد لهذا الدور من البطولة، أو نصف النهائي، وسيتم الإعلان عن أي تعديلات قبل انطلاق القرعة.

وستحدد القرعة مسارات الفرق الثمانية المشاركة من ربع النهائي وحتى النهائي، وسيتم على أساسها تحديد مباريات نصف النهائي، والتي سيتم إرجاء قرعة هذا الدور مع قرعة ربع النهائي في نفس اليوم.

ما هو موعد دور ربع ونصف النهائي للدوري الأوروبي 2021-22؟

من المنتظر أن تكون مباريات الذهاب لدور ربع النهائي يوم الخميس 7 أبريل، على أن تكون مباريات العودة يوم 14 من الشهر ذاته.

على أن يكون ذهاب نصف النهائي يوم 28 من أبريل، والإياب يوم 5 مايو.

وستكون المباراة النهائية يوم الأربعاء 25 مايو على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إشبيلية بإسبانيا.