موعد قرعة الدوري الأوروبي 2023-2024 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

ينتظر الكثير منا بشغف موعد سحب قرعة مرحلة المجموعات من الدوري الأوروبي 2023-2024، وهي البطولة التي تحظى بجماهيرية كبيرة وتعد من أقوى وأهم بطولات الأندية في أوروبا بعد بطولة دوري أبطال أوروبا.
إشبيلية هو صاحب أكثر ألقاب البطولة بعدد 7 ألقاب، بالإضافة إلى أنه هو حامل لقب النسخة الأخيرة، ثم يأتي من بعده، الإنتر، ليفربول، يوفنتوس وأتلتيكو مدريد برصيد 3 ألقاب، فهل يحافظ الفريق الأندلسي على اللقب؟ ومتى موعد القرعة؟
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في السطور التالية نستعرض لكم موعد قرعة الدوري الأوروبي 2023-2024، والقنوات الناقلة وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.
ما هو موعد قرعة الدوري الأوروبي 2023-2024؟موعد قرعة الدوري الأوروبي هو يوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 بمدينة موناكو في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية ومصر.
|التاريخ
|الجمعة 1 سبتمبر 2023
14:00 مصر والسعودية
|الحدث
|قرعة مجموعات الدوري الأوروبي
|المكان
|موناكو
|القنوات الناقلة
|beIN Sports
TOD TV
ما هي القنوات الناقلة لقرعة الدوري الأوروبي 2023-2024؟
تذاع قرعة مجموعات الدوري الأوروبي 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV وكذلك ستنقل عبر شبكة قنوات beIN Sports
كيف تشاهد قرعة الدوري الأوروبي 2023-2024 عبر الإنترنت؟
يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة قرعة المجموعات في الدوري الأوروبي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات اليوروبا ليج.
جدول مباريات الدوري الأوروبي 2023-2024 - دور المجموعات
بعد التعرف على الأندية المتأهلة إلى دور الـ32 من الدوري الأوروبي بعد سلسلة من التصفيات والأدوار التمهيدية، تقام قرعة دور المجموعات من البطولة يوم 31 أغسطس 2023.
وتنطلق الجولة الأولى من دور المجموعات في الدوري الأوروبي يوم 21 سبتمبر 2023، وعلى عكس ما حدث الموسم الماضي بسبب كأس العالم، سيكون الاتحاد الأوروبي في براح من أمره، ولذلك فإن دور المجموعات من البطولة سينتهي يوم 14 ديسمبر 2023.
مواعيد دور المجموعات في الدوري الأوروبي 2023-2024
الجولة
الموعد
الأولى
21 سبتمبر 2023
الثانية
5 أكتوبر 2023
الثالثة
26 أكتوبر 2023
الرابعة
9 نوفمبر 2023
الخامسة
30 نوفمبر 2023
السادسة
14 ديسمبر 2023
ما هي الفرق المشاركة في الدوري الأوروبي 2023-2024؟
يشارك في الدوري الأوروبي 32 فريقًا، منها 19 بشكل ابتدائي في البطولة، ثم يضاف إليهم 10 فرق تصعد من الملحق التأهيلي الذي ينتهي 31 أغسطس 2023 أيضًا، والخاسرون الثلاثة من مباريات ملحق التأهيل النهائية لدوري أبطال أوروبا 2023-2024.
وأتى ترتيب الفرق وفقًا لتصنيفها على النحو التالي لتكتمل الفرق المشاركة في الدوري الأوروبي 2023-2024..
|وست هام الإنجليزي
|ليفربول الإنجليزي
|روما الإيطالي
|فياريال الإسباني
|باير ليفركوزن الألماني
|أتالانتا الإيطالي
|سبورتنج لشبونة البرتغالي
|رين الفرنسي
|ريال بيتيس الإسباني
|مارسيليا الفرنسي
|مولده النرويجي
|برايتون الإنجليزي
|فرايبورج الألماني
|مكابي حيفا - الكيان العبري
|شتورم جراتس النمساوي
|تولوز الفرنسي
|تي إس سي الصربي
|سيرفيت السويسري
|باناثينايكوس اليوناني
|الخاسر من مباراة كوبنهاجن الدنماركي وراكوف البولندي
|الخاسر من مباراة أيندهوفن الهولندي ورينجرز الاسكتلندي
|الخاسر من مباراة أيك أثينا اليوناني ورويال أنتويرب البلجيكي
|الفائز من سلافيا براج التشيكي وزرويا لوجانسك الأوكراني
|الفائز من أولمبياكوس اليوناني وكوكاريتشي الصربي
|الفائز من أونيون سانت جيلوسي ولوجانو السويسري
|الفائز من لودوجريتس البلغاري وأياكس الهولندي
|الفائز من هاكين السويدي وأبيردين الاسكتلندي
|الفائز من لينزر النمساوي وزيرينسكي موستار البوسني
|الفائز من كلاكسفيك الفاروي وشيريف تيراسبول المولدوفي
|الفائز من أولمبيا لجوبليانا السلوفيني وقره باغ الأذربيجاني
|الفائز من سلوفان براتيسلافا السلوفاكي وأريس ليماسول القبرصي
|الفائز من دينامو زغرب الكرواتي وسبارتا براج التشيكي