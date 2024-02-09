موعد عودة منافسات دوري روشن السعودي بعد كأس آسيا 2023

أحمد مجدي
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تعرف على موعد عودة منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 بعد كأس آسيا 2023

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بعد أن تنتهي منافسات كأس آسيا 2023 ويتم الإعلان عن الفائز بها، سترنو عيون مشجعي كرة القدم في المملكة العربية السعودية والوطن العربي إلى عودة منافسات دوري روشن 2023-2024.

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الكل يريد معرفة متى يرى نجومه المفضلين من جديد وهم يخوضون مبارياتهم القوية للغاية التي تنتظرهم، وفي السطور التالية نستعرض لكم موعد عودة منافسات دوري روشن السعودي بعد كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة وما ترتيب الدوري السعودي في الوقت الراهن..

ما موعد عودة منافسات دوري روشن السعودي بعد كأس آسيا 2023؟

تعود منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 يوم الخميس 15 فبراير 2024 بمباراتي أبها والتعاون، والخليج والاتفاق.

بعد ذلك تتواصل منافسات الجولة 20 من المسابقة أيام 16 و17 و18 فبراير 2024 وتخوض جميع الفرق مبارياتها.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما القنوات النافلة لدوري روشن السعودي 2023-2024؟

كانت مباريات الدوري السعودي تُنقل على القنوات الرياضية السعودية، لكن منذ بداية موسم 2021-2022 أصبحت البطولة على قنوات SSC.

قنوات SSC أصبحت الناقل الحصري لدوري روشن السعودي، ويمكنك متابعته عليها مجانًا بتقنية SD، أما إذا رغبت في مشاهدة مباريات الدوري السعودي بتقنية HD، فعليك اقتناء جهاز GOBX.

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جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023-2024

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الهلال191720599+5053
2النصر1915135523+3246
3الأهلي1912434119+2240
4التعاون1910453222+1034
5الاتحاد199463726+1131
6ضمك198653525+1030
7الفتح198563326+729
8الاتفاق196762222025
9الوحدة1981103134-325
10الخليج196492328-522
11الشباب195681925-621
12الأخدود1962111325-1220
13الرائد1954102431-719
14الفيحاء194781931-1219
15الرياض1954101737-2019
16الطائي1952122039-1917
17أبها1942132252-3014
18الحزم1927101947-2813

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