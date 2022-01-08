موعد المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية 2021 والقنوات الناقلة

تُفتتح منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، على استاد بول بيا في الكاميرون، بمباراة قوية تجمع بين منتخب الكاميرون أمام نظيره بوركينا فاسو، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويشارك كل من الكاميرون، وبوركينا فاسو في المجموعة الأولى، برفقة كل من إثيوبيا والرأس الأخضر.

المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والجمهور في البطولة، يريد بداية البطولة بأفضل شكل ليبدأ رحلته في محاولة الوصول إلى أبعد نقطة بالبطولة، وفي نفس الوقت يستعد للمرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022.

على الجانب الآخر المنتخب البوركيني، يريد مواصلة مستوياته المميزة التي يقدمها في الفترة الأخيرة، ويطمح بأن يكون الحصان الأسود للبطولة، ويخرج بنتيجة إيجابية أمام صاحب الأرض تساعده في العبور إلى الدور القادم.

جدول مباريات ومجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

وفي التقرير التالي، سنتعرف معًا على موعد مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2021؟

موعد مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو، في افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2021، هو الأحد التاسع من يناير 2022، على ملعب بول بيا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت المغرب.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2021؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت، حقوق بث إذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية عبر شاشتها، وقد خصصت قناتي beIN Sports Max 1 و beIN Sports Max 2 لنقل مباريات البطولة.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها على موقع جول، عن طريق خدمة البث المباشر والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.