موعد المباراة الافتتاحية في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار إلى استاد البيت، لمتابعة المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022، والتي ستجمع بين منتخبي قطر، والإكوادور في شهر نوفمبر.

يلعب المنتخب القطري في المجموعة الأولى من البطولة، برفقة كل من الإكوادور، السنغال، هولندا.

وسيعمل العنابي صاحب الأرض والجمهور، على مواصلة أدائها الجيد في المحافل الدولية بالسنوات الماضية، والخروج بنقاط المباراة كاملة لمساعدتها في الوصول إلى الدور التالي.

على الجانب الآخر منتخب الإكوادور، سيأمل بالخروج بنتيجة إيجابية أمام العنابي، وتقديم أداءً مشرفًا في البطولة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022، بين قطر والإكوادور.

ما هو موعد المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022؟

موعد المباراة الافتتاحية لمونديال 2022، بين قطر والإكوادور، هو يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022، على استاد البيت.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 13:00 بتوقيت قطر والسعودية، 12:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة للمباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في كأس العالم من خلال خدمة البث المباشر.