موعد الاتحاد ضد الفيصلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة
يستضيف ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية مباراة قوية في الجولة الثالثة من الدوري السعودي 2022 تجمع بين الفيصلي والاتحاد.
خسر نادي الاتحاد نهائي البطولة العربية أمام الرجاء المغربي بركلات الترجيح، وذلك بعد أن انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 4-4، وفي الدوري فاز العميد في المباراة الثانية على الرائد وخسر الأولى من الفيحاء، ليحتل المركز السادس في جدول الترتيب بـ3 نقاط.
أما نادي الفيصلي، فقد تعادل مع الأهلي في الجولة الأولى من الدوري السعودي 1-1، وفاز في الجولة الثانية على النصر 2-1، ليقع في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.
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جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة
وهنا نستعرض معكم موعد مباراة الاتحاد ضد الفيصلي في الدوري السعودي 2021-22، وما هي القنوات الناقلة؟
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ما هو موعد مباراة الاتحاد ضد الفيصلي؟
موعد مباراة الاتحاد ضد الفيصلي هو يوم الجمعة 27 أغسطس 2021، الموافق 19 محرم 1442 هجريًا.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت مصر.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفيصلي؟
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|الفيصلي - الاتحاد
|الجمعة 27 أغسطس 2021،
19 محرم 1443،
19:00 السعودية، 18:00 مصر
|شاهد VIP
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مدينة الملك سلمان الرياضية