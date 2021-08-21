موعد الاتحاد ضد الفيصلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد الفيصلي في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-22، وما هي القنوات الناقلة؟

يستضيف ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية مباراة قوية في الجولة الثالثة من الدوري السعودي 2022 تجمع بين الفيصلي والاتحاد.

خسر نادي الاتحاد نهائي البطولة العربية أمام الرجاء المغربي بركلات الترجيح، وذلك بعد أن انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 4-4، وفي الدوري فاز العميد في المباراة الثانية على الرائد وخسر الأولى من الفيحاء، ليحتل المركز السادس في جدول الترتيب بـ3 نقاط.

أما نادي الفيصلي، فقد تعادل مع الأهلي في الجولة الأولى من الدوري السعودي 1-1، وفاز في الجولة الثانية على النصر 2-1، ليقع في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وهنا نستعرض معكم موعد مباراة الاتحاد ضد الفيصلي في الدوري السعودي 2021-22، وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة الاتحاد ضد الفيصلي؟

موعد مباراة الاتحاد ضد الفيصلي هو يوم الجمعة 27 أغسطس 2021، الموافق 19 محرم 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت مصر.

موعدنا الليلة مع مباراتين في الجولة الثانية لدوري

كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفيصلي؟

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