موسيماني يكشف عن غيابات صن داونز أمام الأهلي

الأهلي أمام صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني لصن داونز الجنوب إفريقي، عن مواجهة الأهلي المرتقبة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

صن داونز تعرض لبعض الصدمات مؤخرًا بإصابات قوية داخل صفوف الفريق والتشكيل الأساسي، قد يؤثر عليه قبل مواجهة الأهلي.

ويحل صن داونز ضيفًا على الأهلي السبت المقبل، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على "استاد القاهرة".

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وقال موسيماني في تصريحات نشرتها "كيك أوف" الجنوب إفريقية: "أنيلي لن يكون جاهزًا لمواجهة الأهلي، وأيضًا ثابيلو الذي تعرض لإصابة قوية".

وأضاف المدير الفني لصن داونز الجنوب إفريقي: "نيكولاس لوكبيني لاعب صغير لا يمتلك الكثير من الخبرات فلن أدفع به أمام الأهلي، وسنرى هل يستطيع ماديشا المشاركة أم لأ".

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وتابع موسيماني تصريحاته قائلًا: "لانجيرمان لن يكون جاهزًا لمواجهة الأهلي في دوري الأبطال الأسبوع المقبل".

ويسعى الأهلي للمرور من مواجهة صن داونز القوية، وتحقيق نتيجة كبيرة في القاهرة قبل مواجهة جنوب إفريقيا بداية الشهر الجاري.