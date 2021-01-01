موسيماني يرد بامتعاض ويجادل بسبب حسين الشحات ومحمد الشناوي

بيتسو موسيماني يدخل في جدال مع أحد الصحفيين

دخل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، في جدال قوي، عقب انتهاء مباراة فريقه أمام سموحة، والمؤجلة من الجولة 11 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي تلقى الخسارة الأولى له هذا الموسم ببطولة الدوري المصري الممتاز على يد سموحة، بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك باللقاء الذي جمع بينهما على استاد "الأهلي وي السلام" بالقاهرة.

الأهلي تجمد رصيده عند النقطة 12 في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر، بينما رفع سموحة رصيده إلى النقطة 27 في المركز الخامس، بترتيب فرق الدوري المصري الممتاز.

الأهلي وقع في أخطاء كلفته المباراة

قال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: "كان من الممكن أن نقتل المباراة مبكرًا، وذلك عن طريق كرة محمد مجدي (أفشة)، التي أتيحت لنا في بداية المباراة، ولكن الأمور اختلفت بعدما نجح سموحة في تسجيل الهدف الأول".

وتابع: "ارتكبنا العديد من الأخطاء على المستويين الفردي والجماعي، ولم يكن لدينا الكثير من الطاقة للمباراة، وأجرينا تبديلين بشكل اضطراري بسبب الإصابات".

هل محمد الشناوي كان جاهزًا؟

المدرب الجنوب إفريقي رد على السؤال حول حالة محمد الشناوي حارس الفريق الفنية، حيث قال: "سألت الشناوي عن قدرته لخوض المباراة، وأخبرني بأنه بحالة جيدة".

مدرب الأهلي واصل: "لا أستطيع أن ألقي باللوم عليه في الهدف الثاني، فهو الحارس الأول بالنسبة لنا".

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الدخول في جدال بسبب الشحات

ودخل بيتسو موسيماني في جدال مع أحد الصحفيين المتواجدين بالمؤتمر، حول حسين الشحات، حيث امتعض من السؤال حول مركز اللاعب، وإمكانية توظيفه في مركز آخر.

وقال موسيماني للصحفي: "هل ترى أن حسين الشحات يجب أن يلعب في الجانب الأيسر؟ سوف أخذ بنصيحتك ولكن كان يجب أن تخبرني بهذا الأمر في أول يوم عندما أتيت".

واستطرد قائلًا: "تتحدث عن هذا الأمر اليوم، وهو أحرز هدف كلاعب في الجناح الأيمن، سوف أخذ بنصيحتك وهل هناك لاعب آخر تحبه أن يتم تغيير مركزه؟".

واختتم موسيماني تصريحاته قائلًا: "لن أتحدث عن الإصابات اليوم لأننا تعرضنا للخسارة، فأنا لا أحب أن أخلق الأعذار، وحققنا الفوز على الزمالك، ونعاني من الإصابات، واليوم خسرنا المباراة وعلينا تقبل الهزيمة".

نتيجة طبيعية

بعد الفوز في مباراة القمة على الزمالك خلال المباراة الماضية، أصبح هناك ثقة زائدة لدى بعض اللاعبين، الذين تأثروا بشكل سلبي بالفوز على الفريق الأبيض، والنادي الأهلي يعاني من الغيابات بالجملة.

وظهر على مستوى بعض اللاعبين عدم التركيز، بسبب الثقة الزائدة التي كلفتهم الهزيمة المستحقة من نادي سموحة.