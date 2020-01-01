موسيماني يتحدث عن التتويج الإفريقي ويوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

موسيماني يتحدث للمرة الأولى بعد تولي تدريب الأهلي

تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للنادي الأهلي عقب وصوله إلى مقر النادي لقيادة المران الأول له مع الفريق، عن توليه تدريب القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وتعاقد الأهلي مع موسيماني خلفًا للسويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق الذي رحل عن منصبه بسبب ظروف أسرية تعرض لها مؤخرًا منذ تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال موسيماني في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "فرصة كبيرة أن انضم لأسرة الأهلي، وشرف كبير بالنسبة لي الانضمام له وداخلي احترامًا كبير للنادي وجماهيره".

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وأضاف: "الأهلي كان رائعًا على المستوى المحلي بدليل أنه حقق لقب الدوري بأداء ممتاز وفارق كبير من النقاط ومباريات قبل نهاية البطولة".

وتابع موسيماني: "نستطيع تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، الأهلي فريق قوي، والـ4 مباريات في إفريقيا ستعطيني فكرة كبيرة عن اللاعبين".

واختتم المدرب الجنوب إفريقي المدير الفني الجديد للأهلي، بتوجيه رسالة لجماهير القلعة الحمراء حيث قال: "بيتسو أهلاوي".