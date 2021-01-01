موسيماني: لن أرد على باتشيكو .. اعتاد الحديث عنا

الأهلي يواجه المريخ في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن مواجهة المريخ السوداني في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي حصل على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال موسيماني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بلقاء المريخ: "قادرون على تعويض الغيابات في لقاء الغد، والأهلي لن يبحث عن أي مبررات أمام المريخ".

وتابع الجنوب إفريقي: "مواجهة المريخ بكل تأكيد ستكون صعبة للغاية، دائمًا لقاءات الأهلي أمام الأندية السودانية لا تكون سهلة وأتوقع أن نحقق نتيجة مُرضية".

جايمي باتشيكو المدير الفني البرتغالي للزمالك، قال في تصريحات بوقتٍ سابق إنه يتمنى مواجهة الأهلي في نهائي بطولة إفريقيا بالنسخة الحالية.

رد موسيماني قائلًا: "لن أتحدث عن ما قاله من يضمن الوصول إلى النهائي يتحدث عن ذلك، وهو دائمًا ما يتحدث عنا".