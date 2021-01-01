موسيماني: لم أتولى تدريب الأهلي بسبب قرار سياسي وأتمنى العدل من "فيفا"

المدرب الجنوب إفريقي يتحدث عن سبب تدريب الأهلي

وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، رسالة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن ترشيحات جوائز الأفضل في العالم.

موسيماني رد خلال تصريحات لبودكاست "otw" على سؤاله، هل يستحل التواجد بين المرشحين لأفضل مدرب بالعالم، بعد تتويجه بـ6 بطولات وميدالية برونزية في كأس العالم.

وقال مدرب الأهلي: "لا أريد التركيز أو الحديث عن أمور سياسية، ولكن أتمنى أن يتم ترشيح مدربين يعملون خارج قارة إفريقيا لجوائز الاتحاد الدولي (فيفا)".

بيتسو تابع: "من المفترض أن تشمل تلك الجوائز جميع الأشخاص، ويجب أن يتواجد ضمن الترشيحات مدربين من خارج أوروبا، والأمر يتعلق لا بي وحدي، أتذكر البرتغالي جورج جيسوس الذي كان مدربًا لنادي بنفيكا، حقق بطولات مع فلامينجو البرازيلي، ولم يترشح للأفضل، بالرغم من أنه يستحق ذلك".

وواصل: "حققت 3 بطولات في جنوب إفريقيا، وأيضًا فزت ببطولات مع الأهلي، ولكن في النهاية يجب أن أواصل العمل، لتقديم ما هو أفضل وأن تستمر الحياة".

واستطرد قائلًا: "لم أتولى مهمة تدريب الأهلي بقرار سياسي، مسؤولي القلعة الحمراء اختاروني للتواجد بسبب ما حققته مننتائج خلال مسيرتي، خاصة في دوري أبطال إفريقيا، كانوا يعرفوني جيدًا، ويحترمون شخصي وطريقة عملي مع صن داونز".

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وتولى بيتسو موسيماني مهمة تدريب النادي الأهلي، بعد رحيل السويسري رينيه فايلر، الذي رحل شهر أكتوبر الماضي، ليحقق معه الثلاثية بالتتويج بالدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.