موسيماني: الكونفدرالية سهلة؟ انظروا إلى فرحة الأهلي والزمالك بها

المدير الفني لفريق صن داونز يتمنى التتويج بكأس الكونفدرالية مستقبلًا.

أكد المدرب بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، على أن بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ليست بالبطولة الضعيفة كما يتصور البعض، مستشهدًا بفرحة أكبر أندية القارة بالتتويج بها.

موسيماني قال خلال تصريحات نشرتها صحيفة "سيتزين" الجنوب إفريقية: "من الممكن أن يلعب صن داونز في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل، مثل الأندية الكبيرة التي سبق وتوجت بها".

المدرب الجنوب إفريقي تابع: "يمكننا أن نلعب في بطولة كأس الكونفدرالية مثل الأهلي في 2014 والزمالك العام الماضي، وكذلك فريق مازيمبي، وغيرهم من الفرق الكبيرة".

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المدير الفني لفريق صن داونز أردف: "عندما توجت تلك الأندية بالكونفدرالية، احتفلوا بها وأخذوا صورًا تذكارية على المنصة، ولذلك سأكون سعيدًا إذا توجت بتلك البطولة مستقبلًا".

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واختتم بيتسو موسيماني تصريحاته قائلًا: "بطولة كأس الكونفدرالية ليست بالسهلة، ولكنها ليست بقوة بطولة دوري أبطال إفريقيا بكل تأكيد".

صن داونز يحتل المركز الثالث في ترتيب فرق دوري جنوب إفريقيا، بفارق 6 نقاط عن كايزر تشيفز المتصدر.