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موسى: مباراة مصر فرصة لنيجيريا لاختبار قدراتها

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مواجهة ودية أخيرة للفريقين قبل أمم أفريقيا
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدث أحمد موسى، مهاجم النصر السعودي، عن المواجهة الودية المقبلة لمنتخب بلاده نيجيريا مع مصر ووصفها بالهامة في استعدادات الفريق لأمم أفريقيا.

ويلتقي الفريقان على ملعب "ستيفان كيشي" في مواجهة ودية بعدما لعبا في مواجهتم الأخيرة في تصفيات أمم أفريقيا بالأيام الماضية.

وفازت نيجيريا على سيشل بنتيجة 3-1 الجمعة، بينما سقط الفراعنة في فخ التعادل مع المضيفة النيجر بهدف لكل جانب مساء السبت.

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وقال موسى للمراسلين: "سنلعب في ظروف أفضل أمام مصر، ستكون مباراة صعبة ومهمة لنا لاختبار القدرات، ستكون الودية الأخيرة قبل أمم أفريقيا".

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وأكمل: "أمام سيشل كان الوضع صعباً لأن أرضية الملعب لم تكن بنفس الجودة التي نلعب عليها مع أنديتنا".

وختم: "بعد إخفاق المونديال تحدثنا وتعاهدنا على التحسن، ومنذ ذاك اليوم لن نخسر أي مباراة".

وتعود آخر مواجهة بين الفريقين بالأراضي النيجيرية للتعادل بهدف لكل جانب في تصفيات أمم أفريقيا 2017 الأخيرة، وانتصار الفراعنة 1-0 بالعودة.

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