موستافي يلمح للرحيل عن آرسنال.. والجماهير تحتفل بالخبر!

هل يغادر الألماني دفاع الجانرز؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

ألقى شكودران موستافي مدافع آرسنال تلميحاً بشأن إمكانية رحيله عن النادي الإنجليزي هذا الصيف.

وقام موستافي -27 عاماً- بحذف أي ذكر لنادي آرسنال من صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكانت صفحة موستافي دائماً ما تحمل عبارة "لاعب لآرسنال" وهي التي تم حذفها بالآونة الأخيرة.

تعليقات الجماهير لم تكن متعاطفة على الإطلاق، حيث قال أحدهم:"يفضل ألا تكون تلك مزحة". وأضاف الآخر:"أتمنى أن تحدث". فيما اعتبر ثالث أن تلك أخيراً هي بعض الأخبار الجيدة في سوق الانتقالات.

يذكر أن عقد موستافي مع المدفعجية ينتهي في صيف 2021.