موستافي: هناك علامات استفهام حول مستقبلي مع أرسنال

المدافع الألماني يرحب بالعمل مع ميكيل أرتيتا ولكنه ليس واثقاً من مصيره

أكد شكودران موستافي مدافع نادي أرسنال الإنجليزي، أن هناك العديد من علامات الاستفهام حول مستقبله مع الفريق الصيف القادم.

صاحب الـ27 سنة كان على أعتاب الرحيل عن أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بناء على طلب أوناي إيمري المدرب السابق للمدفعجية.

الأمور تغيرت بشكل ملحوظ مع المدرب الحالي ميكيل أرتيتا، حيث بدأ في الاعتماد على المدافع الألماني مما ساهم في تحسن مستواه بصورة كبيرة.

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وقال موستافي في تصريحات لشبكة "سكاي" الألمانية:"ألعب بانتظام مع أرتيتا خاصة في مباريات الدوري الإنجليزي، مما ساعدني بشكل كبير على التحسن وفهم أسلوبه في كرة القدم الذي يناسبني".

وأضاف:"اندهشت من عقليته التدريبية في هذا السن الصغير، لا أعلم إذا كنت سأمتلك نفس شخصيته القيادية والجدية التي يتمتع بها بعد 4 سنوات من الآن".

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وتابع:"أرحب بفكرة العمل معه لفترة أطول، لكني لست متأكداً من مستقبلي في أرسنال، مازالت هناك العديد من علامات الاستفهام حول استمراري".

جدير بالذكر أن أرتيتا تعرض مؤخراً للإصابة بفيروس كورونا الذي تسبب في توقف النشاط الرياضي، قبل التعافي بشكل نهائي من المرض هذا الأسبوع.