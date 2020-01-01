موستافي: ما قدمناه أمام بيرلني ليس كافياً للانتصار وعلينا التحسن

مدافع أرسنال يرغب في تحسن مستوى فريقه عن الوضع الحالي

يرى شكودران موستافي لاعب أرسنال، أن ما قدمه فريقه مساء اليوم، امام بيرنلي لم يكن كافياً لتحقيق الانتصار.

وسقط أرسنال في فخ التعادل، أمام بيرنلي سلبياً ضمن مباريات الجولة الـ 25 من البريميرليج.

وقال موستافي في تصريحات عقبت اللقاء: "لقد تعاملنا مع المباراة، ولسوء الحظ أننا خلال 15:20 دقيقة تمكننا من فعل كل شيء ولكن هذا لم يكن كافياً لتحقيق الفوز".

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وواصل: "نحن بحاجة إلى مزيد من العمل، لا يمكننا الدفاع عندما يلعبون كرات طويلة، كنا نضغط عليهم لمنعهم من القيام بذلك، كان من المهم أن نحصل على الكرات الثانية ونجحنا في ذلك خلال بعض أجزاء المباراة".

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وحول إصابته التي تعرض لها في مباراة الفريق الأخيرة، قال المدافع الألماني: "في البداية اعتقدنا أن الأمر سيئاً ولكن بعد الفحص ومسكنات الآلام أصبح بقدوري العودة للملعب، أنا أريد أن أكون مستعداً وجاهزاً عندما يحتاجني الفريق".

جدير بالذكر أن أرسنال يحتل المركز العاشر من ترتيب البريميرليج برصيد 34، وبفارق الأهداف عن بيرنلي صاحب المركز الحادي عشر بنفس العدد من النقاط.