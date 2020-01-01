موستافي: أرسنال سيتأهل إلى دوري الأبطال

الألماني يراهن على تأهل فريقه إلى دوري الأبطال

طالب شكودران موستافي مدافع أرسنال الإنجليزي، زملاءه في الفريق بنسيان الإخفاقات التي تعرضوا لها في الدوري في الفترة الماضية.

موستافي شارك يوم السبت الماضي في تعادل فريقه أمام شيفيلد يونايتد على ملعب الإمارات بهدف لكل فريق ليفشل الفريق في الفوز ويظل في المركز العاشر.

وقال موستافي: "نتوجه لملاقاة تشيلسي في الجولة المقبلة لدينا العديد من المكاسب منذ تولي أرتيتا تدريب الفريق الشهر الماضي علينا العمل على ذلك".

وأضاف: "في الوقت الحالي ليس من الضروري النظر إلى ترتيب الدوري علينا فقط العمل والفوز في كل مباراة ومن الممكن في نهاية الموسم أن نتواجد بين الأربعة الكبار علينا العمل على ذلك".

وعن اللعب تحت قيادة الإسباني مايكل أرتيتا، يرى الدولي الألماني أنه لديه فكر رائع للغاية ويساعد كل اللاعبين على إخراج كل ما لديهم وعلينا أن نطبق ما يقوله خلال الـ90 دقيقة.

وتابع: "في بداية الموسم كنا على مسافة واحدة من ليفربول والأخرين المتواجدين في المراكز الأربعة الأولى لأن الجميع يبدأن من نقطة الصفر ولكن الآن ليس بأيدينا أي شيء نفعله سوى الفوز في كل مباراة للتواجد في دوري الأبطال الموسم المقبل".

موستافي يرى أن فريقه كان يستحق أكثر من التعادل أمام شيفيلد وأن الكرة عاندت الفريق وكان على الجميع التركيز في المباراة بشكل أكبر لعدم تلقي هدف التعادل.

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واختتم: "أرتيتا يريدنا أن نلعب بطريقتنا في كل المباريات بمنوال واحد لا يهم من يكون الخصم وهذا أمر رائع علينا التركيز عليه أن نفوز في كل المباريات على الأقل نؤدي بالطريقة التي يطلبها المدرب، وأرى أنه في نهاية الموسم سنتواجد في المربع الذهبي إذا صممنا على هذا".

يذكر أن أرسنال يحتل المركز العاشر برصيد 29 نقطة بفارق 6 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، ويواجهان بعضهما البعض غداً في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.