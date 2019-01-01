موريينو: لن أتخلى عن فلسفتي وأدرس عروض العودة للتدريب

تعرف على تصريحات مورينيو حول مستقبله وفترة ريال مدريد ورأيه في مبابي

أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد وتشيلسي وريال مدريد، إيمانه بطريقة لعبه وكشف عن خططه المستقبلية وتحدث عن فترته في سانتياجو برنابيو.

مورينيو حقق العديد من النجاحات مع فرق أوروبا وأبرزهم إنتر الإيطالي بالفوز بالثلاثية في 2010.

وقال مورينيو في حوار مع beIN Sport: "لا أدري أين سأعمل في المستقبل ولكن يجب أن يكون فريقًا أستطيع معه تحقيق الانتصارات. لقد تركت مانشستر يونايتد منذ شهرين ونصف تقريبًا ومستعد للمرحلة المقبلة ولذلك رفضت 3 أو 4 عروض لأنها لا تناسبني".

وتابع: "فلسفتي في كرة القدم لم تتغير، هدفي دائمًا تحقيق الانتصار وبعدها نتحدث عن طريقة اللعب، وبعد التتويج بالبطولات أستطيع أن أؤكد أن طريقتي صائبة".

مدرب الشياطين الحمر السابق أشاد بكيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان ،مؤكدًا أنّه أغلى لاعب في العالم خلال الوقت الراهن.

💎🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 الجوهرة الإنجليزية .. جادون سانشو هو الفائز بالمركز الأول في قائمة #NxGn لأفضل 50 لاعبًا صاعدًا في العالم 🔝✨ pic.twitter.com/QXflpGVdR0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 20, 2019

سبيشال وان تحدث عن فترته في ريال مدريد مؤكدًا أنهم مروا بفترة عصيبة فشلوا فيها في تجاوز ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

واختتم: "لقد كانت فترة عصيبة، قبل تولي المسئولية بعام واحد خرج ريال مدريد من ليون في دور الـ 16 وكان هناك حاجز نفسي كبير وسعيد بكوني صاحب الفضل في تجاوز هذه المرحلة".

جدير بالذكر أنّ مورينيو كان مرشحًا لخلافة سانتياجو سولاري في ريال مدريد قبل أن تقرر الإدارة التوقيع مع زين الدين زيدان.