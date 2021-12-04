مورينيو يهاجم الصحافة بعد خسارة إنتر: وظيفتكم سهلة لذلك لن تحصلوا على المال أبدًا!

حلقة جديدة في سلسلة هجوم جوزيه مورينيو على الصحافة تبدأ، وهذه المرة بعد هزيمة فريقه روما على يد إنتر بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي بملعب الأولمبيكو.

كانت الهزيمة من إنتر هي السابعة لروما إجمالًا في الدوري الإيطالي هذا الموسم، والثانية على التوالي بعد الخسارة من بولونيا الأربعاء الماضي، ويبدو أن مورينيو قرر صب غضبه على الإعلام.

السبيشال وان رفض الإجابة على أسئلة الصحافة، بل وندد بالعمل الصحفي تقريبًا ومدى "سهولته" قياسًا بالمهمة الكبيرة الموضوعة على كاهله في مجال التدريب.

ماذا قال مورينيو بعد مباراة إنتر؟

حاول أحد الصحفيين أن يطرح سؤالًا على المو، فأتت الإجابة سريعًا "وظيفتك أسهل كثيرًا من وظيفتنا، وهذا هو السبب في أننا نجني الكثير من الأموال منك".

كما أضاف "أعتذر للأشخاص في الستوديو التحليلي أو أولئك الذين في المنازل وقد يكونوا مهتمين بالأسئلة التي يطرحها الصحفيون".

ما سبب هزيمة روما من إنتر بالنسبة لمورينيو؟

السبيشال وان كعادته ارتكن إلى أعذار الغيابات لتبرير الهزيمة من إنتر، فقال "في الظروف العادية، إنتر أقوى منا بكثير".

وتابع "في الموسم الماضي كان الفارق بين روما وإنتر 29 نقطة، ومع الإصابات واللاعبين الموقوفين لدينا، كانت الأمور أصعب كثيرًا اليوم".

وأتم "عندما تلعب بدفاع اللاعبين فيه ليسوا في مراكزهم فمن المنطقي أن تتلقى أهدافًا مثل الأول والثالث".

ما هو وضع روما مع مورينيو حاليًا؟

يحتل روما المركز الخامس في الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن أتالانتا الرابع، و13 عن المتصدر ميلان.

على صعيد دوري المؤتمر الأوروبي مُنيّ الذئاب بهزيمة تاريخية من بودو\جلميت النرويجي بستة أهداف لهدف، ولكن روما ضمن تأهله من دور المجموعات عمومًا.

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