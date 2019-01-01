مورينيو ينهي الجدل حول تدريب نيوكاسل

البرتغالي جعل الأمر واضحاً.. هو لن يقبل تلك الوظيفة.

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

نفى جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق عودته للتدريب من خلال بوابة نيوكاسل يونايتد خلفاً لرافا بينيتيز.

وقال مورينيو:"الشيء الوحيد الذي أعرفه أني لا أريد ذلك، أنا ألعب للفوز، لذلك إن لم أفٌز ستكون تلك مشكلتي ومشكلة اللاعبين والنادي، ولكني أحتاج لمشروع يمنحني شعور اللعب لأجل الفوز".

وأضاف:"إذا منحني أحدهم عقداً رائعاً لمدة 10 سنوات وهدف النادي هو البقاء في النصف الأول من الجدول، وأن يكون المركز السابع مثالياً، فهذا ليس لي. تلك طبيعتي، موقعي المقبل هو مكان أقاتل فيه للفوز".

وكان مدرب تشيلسي وريال مدريد وإنتر ميلان وبورتو السابق، قد أقيل من تدريب يونايتد في ديسمبر الماضي ومنذ ذلك الحين لم يشغل أي وظيفة أخرى، حيث اكتفى بالتحليل التليفزيوني.

يذكر أن المرشحين لخلافة بينيتز في الوقت الحالي هم كلاوديو رانييري مدرب روما وليستر سيتي السابق، ولوران بلان مدرب باريس سان جيرمان السابق، وجيوفان فان برونكهورست مدرب أيندهوفن.